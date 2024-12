Beijing (ots/PRNewswire) -Die Berliner Hotline 115, eine typische Hotline, die viel Wert auf intelligente Dienstleistungen legt, ist zu einem Vertreter innovativer Hotlines auf der ganzen Welt geworden, so ein am Mittwoch auf dem Beijing Forum 2024 zum Thema "Swift response to public complaints" (Schnelle Reaktion auf öffentliche Beschwerden) veröffentlichter Bericht.Der Bericht, der von der gemeinsamen Forschungsgruppe des Xinhua Research Center for Digital Government und des Institute for Digital Government and Governance der Tsinghua University veröffentlicht wurde, misst die Leistung der städtischen Hotlines anhand von drei Stufen von Indikatoren, um die gemeinsamen Probleme der städtischen Hotlinedienste zu bewerten.Insgesamt lassen sich die 20 in dem Bericht erwähnten städtischen Hotline-Plattformen in vier Kategorien einteilen: integrativ, innovativ, unverwechselbar und inklusiv, da sie sich in ihren Leistungen in Bezug auf Prozesse, Zusammenarbeit, intelligente und reaktionsschnelle Verwaltung unterscheiden.Dem Bericht zufolge spielt die Berliner 115-Hotline eine führende Rolle bei der digitalen Transformation der deutschen Verwaltung, da sie die technologische Unterstützung in den Vordergrund stellt und die kontinuierliche Innovation bei der Anwendung intelligenter Systeme vorantreibt.Derzeit macht die Berliner 115-Hotline große Fortschritte bei der Erforschung intelligenter Dienste. Insbesondere die Entwicklung und Anwendung des 115-Chatbots und des 115-Sprachinteraktionssystems sind wirksame Lösungen, um die wachsende lokale Nachfrage nach öffentlichen Dienstleistungen zu befriedigen und die Zuweisung von Ressourcen für öffentliche Dienstleistungen zu optimieren.Unter diesen Umständen zeigt die Berliner 115-Hotline das Potenzial von Systemen, die auf Informationsintegration und regelbasiertem Design basieren, durch die Entwicklung und Implementierung ihres Sprachinteraktionssystems und des Chatbots.Durch das Sammeln und Analysieren von Daten zu Bürgeranfragen in Echtzeit ermöglichen der Chatbot und das Sprachinteraktionssystem der 115-Hotline tiefere Einblicke in die Bedürfnisse der Bürger und ihren Zugang zu Dienstleistungen, was eine rechtzeitige Anpassung und Optimierung der Servicestrategien ermöglicht.Durch die Nutzung historischer Daten und Echtzeit-Feedback kann das System die künftige Nachfrage nach Dienstleistungen und Entwicklungstrends prognostizieren und der Regierung helfen, wissenschaftlichere Strategien und Maßnahmen zu entwickeln.Was die Servicequalität anbelangt, so ist das Unternehmen ein Vorreiter bei der Einführung intelligenter Technologien. Es setzt aber weiterhin auf menschliche Interaktion und personalisierte Dienste und hat sich das Ziel "80/20" gesetzt, d. h. 80 % der Anrufe sollten innerhalb von 20 Sekunden angenommen werden.Neben der Berliner Hotline 115 wurden in dem Bericht mit dem Titel "Evaluierungsbericht über die weltweiten städtischen Hotline-Dienste und die Wirksamkeit der Verwaltung" auch die Hotlines von 19 anderen Städten vorgestellt, um Erfahrungen auszutauschen, die für den Hotline-Service und die Verwaltung von Städten weltweit nützlich sind.Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/343622.htmlFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2583967/5.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/xinhua-silk-road-die-berliner-hotline-115-ist-vorreiter-bei-der-nutzung-intelligenter-technologien-zur-optimierung-offentlicher-dienstleistungen-bericht-302335887.htmlPressekontakt:Linlin Yang,linlinyanglyn@163.comOriginal-Content von: Xinhua Silk Road Information Service, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135504/5934292