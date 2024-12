The following instruments on XETRA do have their last trading day on 19.12.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 19.12.2024ISIN NameDE000DW6C1J3 DZ BANK IS.A1974DE000HLB53C0 LB.HESS.THR.CARRARA12K/23DE000LB2BMQ8 LBBW FESTZINS 22/24DE000HLB56J8 LB.HESS.THR.CARRARA04T/24XS0593975328 EVERSHOLT FDG 11/35 MTN