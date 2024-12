Berlin (ots) -Das Ticketing für die APOTHEKENTOUR 2025 ist gestartet. Ein erweitertes, innovatives Angebot mit bis zu 50 Ausstellern an 12 deutschen Standorten und in vielen spektakulären und teils neuen Locations erwartet die Apothekenteams ab März 2025. Apotheker:innen, PTA und PKA aus deutschen Vort-Ort-Apotheken können sich ab sofort kostenfrei auf www.apothekentour.de anmelden.Mitreißend. Inspirierend. Einzigartig - alles in allem ein echtes "Next Level": In drei Monaten öffnet die APOTHEKENTOUR (https://www.apothekentour.de) 2025 powered by APOTHEKE ADHOC (https://www.apotheke-adhoc.de/nachrichten/) und PTA IN LOVE (https://www.pta-in-love.de/) ihre Türen und lädt Apotheker:innen, PTA und PKA bereits zum vierten Mal zu einem Fachevent ein, das mit seinen Inhalten zielgenau auf die Apothekenpraxis zugeschnitten ist und gleichzeitig weit über den beruflichen Alltag hinausgeht. So werden im kommenden Jahr 12 deutsche Städte erneut zur Bühne für das perfekte Zusammenspiel von Wissen, Unterhaltung und Apotheken-Community. In stilvollen Locations, wie der Alten Druckerei in Hannover oder der Kraftzentrale in Duisburg, schaffen bis zu 50 Partner ein unvergleichliches Event-Erlebnis.Nach einem Rekordjahr 2024 mit mehr als 23.500 begeisterten Gästen wird auch im kommenden Jahr die Botschaft klar sein: Die Apothekenteams stehen im Mittelpunkt - mit ihrem Engagement, ihrem Fachwissen und ihrer unverzichtbaren Rolle in der Gesundheitsversorgung. Für das kommende Jahr sind die Veranstalter auf rund 30.000 Fachbesucher:innen vorbereitet."Wir schaffen einen Safe Space für Apothekenteams, der nicht nur informiert, sondern auch unterhält und verbindet", sagt Tom Bellartz, CEO der veranstaltenden ELPATO Medien GmbH. "Der oft prekären Situation und einer herausfordernden Stimmung in den Apotheken, begegnen wir mit der APOTHEKENTOUR (https://www.apothekentour.de) ebenso professionell wie emotional. Deswegen steht für uns an oberster Stelle, die großartige Arbeit der Menschen in den Apotheken zu feiern und ihnen die Wertschätzung zu geben, die sie verdienen."Sebastian Brendel, Chief Sales Officer, ergänzt: "Auch für die Tour-Partner haben wir 2025 weitere smarte Lösungen entwickelt, um die Kommunikation mit den interessierten Apothekenteams zu optimieren. So stellen wir sicher, dass die Erfolgsstory für Gäste und Partner gleichermaßen weitergeht."2025 wird die APOTHEKENTOUR (https://www.apothekentour.de) an folgenden Standorten gastieren:- 15. & 16.03.25 - Berlin- 29. & 30.03.25 - Duisburg- 05. & 06.04.25 - Nürnberg- 12. & 13.04.25 - Hamburg- 26.& 27.04.25 - Rostock- 17. & 18.05.25 - Frankfurt am Main- 31.05. & 01.06.25 - Köln- 30. & 31.08.25 - Leipzig- 20. & 21.09.25 - Stuttgart- 11. & 12.10.25 - Hannover- 25. & 26.10.25 - Karlsruhe- 15. & 16.11.25 - München- 29. & 30.11.25 - WienDiese Unternehmen (https://www.apothekentour.de/aussteller/) haben bereits für 2025 zugesagt - viele weitere werden noch folgen:Aboca, AEP, Alfasigma, ALIUD PHARMA, Beiersdorf, Bionorica, Cooper Consumer Health, Dermapharm, DERMASENCE / Medicos Kosmetik, Dr. Ausbüttel, DR. KADE, Dr. Willmar Schwabe, Dr. Wolff, G. Pohl-Boskamp, InfectoPharm, KENVUE (Johnson & Johnson), Klinge Pharma, Kreussler & Co., Klosterfrau, MEDICE, naturafit, Norgine, OmniVision, Orthomol, Paul Hartmann, PHOENIX, Rechkitt, Repha, Sanofi-Aventis, SALUS Pharma, Schülke & Mayr, STADA, Théa Pharma, URSAPHARM, Wort & Bild Verlag.Mit der Kombination aus Fachwissen, lokalem Austausch und Entertainment wird die APOTHEKENTOUR einmal mehr zum Magneten für Apotheker:innen, PTA und PKA. Die Teilnahme ist wie gewohnt kostenfrei, aber heiß begehrt - limitierte Tickets können ab jetzt unter www.apothekentour.de gesichert werden.Pressekontakt:ELPATO Medien GmbHMinna Liebmannpresse@elpato.deFranz-Ehrlich-Straße 1212489 BerlinOriginal-Content von: APOTHEKENTOUR, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162063/5934408