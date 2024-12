Köln (ots) -Unsicherheit, falsche Annahmen und unterschätztes Potenzial: Für viele österreichische Unternehmen ist Cold Calling mehr Mythos als Methode. Dabei kann die gezielte Kaltakquise Türen zu Entscheidern öffnen, die andere Strategien verschlossen lassen - wie aber gelingt das in der Praxis?Noch immer stehen viele österreichische B2B-Unternehmen der Kaltakquise skeptisch gegenüber - schließlich ist diese Methode in Österreich nicht nur verboten, auch haben dubiose Callcenter zu oft das Vertrauen in diese eigentlich längst bewährte Methode erschüttert. Dabei wird häufig übersehen, dass professionell umgesetzte Cold-Calling-Kampagnen in Deutschland und der Schweiz nach wie vor ein legitimes und vor allem effektives Werkzeug sind, um neue Kunden zu gewinnen und direkt mit Entscheidern ins Gespräch zu kommen. Doch viele Unternehmer investieren ihre Zeit lieber in Social-Media-Kampagnen oder E-Mail-Marketing, ohne zu wissen, dass die Kaltakquise oft die schnellere und direktere Alternative ist. Die größte Hürde: Missverständnisse über die Rechtslage. Entgegen verbreiteter Annahmen ist Cold Calling im B2B-Bereich nämlich nicht überall verboten, sondern in Ländern wie Deutschland und der Schweiz vollkommen legal und eröffnet enormes Potenzial für Umsatzsteigerungen. "Unternehmen, die sich in diesem Bereich nicht informieren und diese Methode aufgrund des Verbots in Österreich ungenutzt lassen, verpassen bedeutende Wachstumschancen", mahnt Sani Nagpal, Geschäftsführer der ProfitSale GmbH."Cold Calling ermöglicht es Unternehmen, direkt und persönlich mit ihren potenziellen Kunden zu kommunizieren und dabei entscheidende Vorteile gegenüber anderen Marketingmethoden zu nutzen", fügt sein Geschäftspartner Vensen Mehra hinzu. Zusammen haben sie sich darauf spezialisiert, qualifizierte Entscheidertermine für österreichische Unternehmen zu generieren und damit bedeutend mehr Kunden in Deutschland und der Schweiz für sie zu gewinnen. Ihre Expertise basiert auf langjähriger Erfahrung im Vertrieb und einer klar strukturierten Vorgehensweise: So haben mit ihrer Unterstützung bereits zahlreiche Unternehmen neue Märkte erschlossen und ihre Kundengewinnung auf ein planbares Fundament gestellt. Warum die Kaltakquise dabei ein unverzichtbares Werkzeug ist und wie sie durch die Unterstützung der ProfitSale GmbH zum Erfolg wird, erfahren Sie hier.Zuverlässige und planbare Kundengewinnung: Warum österreichische Unternehmen auf Kaltakquise in Deutschland und der Schweiz setzen solltenCold Calling zeichnet sich insbesondere durch seine unmittelbare und persönliche Herangehensweise aus. Im Gegensatz zu passiveren Marketingmethoden wie Social Media oder E-Mail-Kampagnen erlaubt es diese Strategie demnach, direkt mit potenziellen Kunden in Kontakt zu treten: Fragen können sofort beantwortet, Einwände direkt behandelt und Interesse in Echtzeit geweckt werden. "Es gibt keine Methode, die es so schnell ermöglicht, potenzielle Kunden zu identifizieren und konkrete Termine zu vereinbaren", betont Sani Nagpal von der ProfitSale GmbH. Unternehmen profitieren dabei vornehmlich von einer erhöhten Effizienz: So erreicht eine strukturierte Cold-Calling-Kampagne in kurzer Zeit eine Vielzahl relevanter Ansprechpartner - und führt zuverlässig zu messbaren Ergebnissen wie schnelleren Umsätzen und einem stabileren Kundenwachstum."Nicht selten verzichten Unternehmen nur deshalb auf dieses mächtige Tool, weil ihnen die nötigen Ressourcen oder ein grundlegendes Know-how dazu fehlen", verrät Vensen Mehra. "Genau hier kommen wir ins Spiel: Durch unsere Unterstützung können sie ihren Vertrieb auslagern und all ihre Aktivitäten in diesem Bereich optimieren." Zu diesem Zweck stellt die ProfitSale GmbH ihren Kunden qualifizierte und umfassend ausgebildete Profis für die Kaltakquise zur Verfügung - und übernimmt dabei alle relevanten Angelegenheiten rund um das so wichtige Cold Calling.Professionelle Unterstützung bei der Kundengewinnung: Wobei die ProfitSale GmbH ihren Kunden unter die Arme greiftBei der Unterstützung ihrer Kunden geht die ProfitSale GmbH allerdings noch weit über die klassische Kaltakquise hinaus: Neben der direkten Terminierung mit Entscheidern setzt das Unternehmen auf ein umfassendes Betreuungskonzept, das Transparenz und Effizienz in den Mittelpunkt stellt. Ein wesentliches Element ihrer Arbeit sind die wöchentlichen Recap-Meetings, in denen die erzielten Ergebnisse detailliert analysiert werden. Diese bieten nicht nur eine Plattform zur Besprechung der aktuellen Fortschritte, sondern auch zur Identifikation von Trends und Anpassung der Strategie. "Durch regelmäßige Meetings bleiben unsere Kunden immer auf dem Laufenden und können sicher sein, dass ihre Ziele effizient verfolgt werden", erklärt Sani Nagpal hierzu.Ein weiteres Herzstück ihrer Arbeit ist das eigens entwickelte CRM-System, das alle relevanten Kampagnendaten zentral erfasst. Auf dieser Basis werden regelmäßige Reportings erstellt, die nicht nur als Fortschrittskontrolle dienen, sondern auch die Grundlage für strategische Entscheidungen bilden. Ergänzt wird dieses System durch detaillierte Einsatzpläne, die den zeitlichen und organisatorischen Rahmen der Akquise-Kampagnen klar definieren. Sie wollen zuverlässig mehr Entscheidertermine generieren und Ihren Verkaufserfolg im Allgemeinen erhöhen? Dann melden Sie sich jetzt bei Sani Nagpal und Vensen Mehra von der Profitsale GmbH und buchen Sie ein kostenfreies Erstgespräch!