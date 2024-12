München (ots) -Neues Gesicht für die ARD-Kultursendung "ttt - titel thesen temperamente": Ab 2025 übernimmt Thilo Mischke gemeinsam mit Siham El-Maimouni die Moderation der ARD-Sendung "ttt" und startet darüber hinaus gemeinsam mit Podcasterin Jule Lobo einen Kultur-Podcast.Journalist Thilo Mischke, bekannt unter anderem durch seine investigativen Reportagen, taucht nun für "ttt" in die Kulturszene ein.Thilo Mischke: "Kultur ist kein Luxus, sondern unser alltäglicher Begleiter. Umso mehr freue ich mich, ab 2025 Teil der ttt-Familie zu sein und nicht nur in der Sendung am Sonntag, sondern auch in unserem neuen ttt-Podcast über Kulturelles in all seinen Facetten zu sprechen.""ttt - titel thesen temperamente" ist seit 1967 eine der führenden Kultursendungen im deutschen Fernsehen und berichtet jede Woche über die wichtigsten Themen aus Kunst, Film, Musik, Literatur und Zeitgeist. Mit seiner neuen Moderations-Doppelspitze wird die Sendung auch künftig den Blick auf die drängenden Fragen unserer Gesellschaft richten und dabei kulturelle Phänomene klug und pointiert einordnen. "ttt" wird im wöchentlichen Wechsel von sechs Redaktionen der ARD-Landesrundfunkanstalten verantwortet: BR, hr, MDR, NDR, rbb und WDR.Die erste Sendung mit Thilo Mischke wird am 16. Februar 2025 im Ersten direkt von der Berlinale ausgestrahlt.ttt für die Ohren - der neue Kultur-Podcast mit Jule Lobo und Thilo MischkeGemeinsam mit Podcasterin Jule Lobo spricht Thilo Mischke im neuen Jahr wöchentlich über Filme, Serien, Musik, Ausstellungen und gesellschaftspolitische Themen - monothematisch, tiefgründig, überraschend. Ein echter Deep-Dive, der bewegt und inspiriert.Dialog statt Monolog: Über Instagram-Kommentare, Sprachnachrichten oder Direktnachrichten können Zuhörerinnen und Zuhörer aktiv mitgestalten.Der "ttt-Podcast" ist ein Gemeinschaftsprodukt der ARD (NDR, MDR, SWR, rbb) unter Federführung von BR und hr und startet am 12. Februar 20025 in der ARD Audiothek (https://www.ardaudiothek.de/) und überall, wo es Podcasts gibt.Foto unter ard-foto.dePressekontakt:Tabea WernerARD-ProgrammdirektionPresse und EventTel.: 089 / 558944-867E-Mail: presse.daserste@ard.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5934537