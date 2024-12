Was ist bloß mit der deutschen Wirtschaft los? Diese Frage muss man sich angesichts der anhaltenden Krise in Deutschland stellen. Sowohl Ökonomen als auch die Bundesregierung rechnen für 2024 mit einem weiteren Jahr in der Rezession. Angesichts hoher Kosten, politischer Unordnung und vieler Unsicherheiten rund um China und der künftigen Trump-Politik dürfte die deutsche Wirtschaft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...