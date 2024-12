Erfurt (ots) -Die verdienten Ferien für die Schüler in Thüringen und den angrenzenden Bundesländern beginnen am 23. Dezember 2024. Ferienzeit ist Familienzeit und viele Eltern sind auf der Suche nach Erlebnissen für jedes Alter und einem Ausflugsziel. Im egapark wird auch im Winter einiges geboten.Der Schnee fehlt? Na und!Ein Ausflug in den egapark sollte auf jeden Fall im Ferienplan stehen. Bei schönstem Winterwetter machen der Spaziergang durch den Park, der Blick vom Aussichtsturm oder Entdeckungen in der winterlichen Natur Groß und Klein Spaß. Zum Aufwärmen und zu einer Pause mit Stärkung lädt das Danakil-Restaurant ein. Nach kurzer Rast startet dann die Entdeckertour durch Wüste und Urwald im Danakil mit vielen neuen Eindrücken. Im Haus, das zwei Vegetationszonen miteinander verbindet, gibt es immer etwas zu entdecken: das gut getarnte Chamäleon, die flinken Erdmännchen, verschiedene Urwaldvögel, die putzigen Kurzohrrüsselspringer, die unermüdlich aktive Ameisen, die zart-bunten Schmetterlinge oder wuselige Wildmeerschweinchen. Die Tiere aus Wüste und Urwald werden umrahmt von stacheligen, imposanten Kakteen, typischen Wüstengewächsen oder üppiger, sattgrüner Urwaldvegetation. Wer mit der App im Danakil unterwegs ist, erfährt aus den Erzählungen der einzelnen Protagonisten ihre Anpassungsstrategien an den eigenen Lebensraum und lernt noch etwas zur Bedeutung des Wassers für das Leben auf der Erde.Winterleuchten - magischer Lichterglanz und ein besonderes HighlightDie hereinbrechende Dunkelheit verleiht dem egapark ein besonderes Strahlen. Es ist Winterleuchtenzeit. Der Clou des gesamten Lichtkunstwerkes mit vielen "erleuchtenden" Kunstwerken - eine 10 Meter hohe Weltkugel. Sie visualisiert die Zerbrechlichkeit unseres Planeten. Der Riesenglobus ist das begehrteste Fotoobjekt der Ausstellung, die auf einem 3 km langen Rundweg durch den Park führt und die Fantasie beflügelt. Da die Weltkugel bei starkem Wind nicht gezeigt werden kann, sollte man sich vorher auf Facebook oder Instagram informieren. Aber auch sonst ist das Winterleuchten sehenswert: Die Bäume tragen Streifenmuster, in den Büschen wispert es, riesige Fischgräten aus Metall leuchten in bunten Farben. Besondere Momente im Winterleuchten erleben auch Stammgäste, die den Park bestens kennen. Die zauberhafte Magie des Winterleuchtens zieht noch bis zum 5. Januar 2025 die Besucher in ihren Bann.Games of DragonsAuch danach wird es zauberhaft und besonders. Ab 11. Januar 2025 verwandelt sich der egapark in ein mystisches Drachenland unter dem Titel "Games of Dragons". Wer hat als Kind nicht davon geträumt, gemeinsam mit einem Drachen die Welt zu erkunden? Mehr als 20 lebensgroße animatronische Drachen mit beeindruckenden Sound- und Lichteffekten begrüßen die Besucher in der Dämmerung im egapark, mit besonderem Lichterglanz und speziellen Effekten.Die Reise durch die fabelhafte Welt der Drachen führt in eine längst vergangene Zeit voller magischer Geschöpfe und majestätischer Kreaturen. Die Drachenausstellung ist ein Ereignis für die ganze Familie und ein Muss für alle Fantasy-Liebhaber. Empfohlen für Kinder von 3 - 300 Jahren. Ein bezaubernder Lichterpark, ein spektakulärer Drachenflug dank Virtual Reality sowie faszinierendes Video-Mapping, garantieren ein unvergessliches Erlebnis.Öffnungszeiten des egaparks an den Feiertagen und in den FerienMittwoch bis Sonntag (25. - 29.12.24) 10-16 Uhr23., 24., 30. und 31.12.24 Park geschlossen!Öffnungszeiten Winterleuchten:23. bis 30.12.24 sowie 1.1. bis 5.1.25Montag, Mittwoch, Donnerstag, Sonntag 17-20 UhrFreitag und Samstag 17-21 UhrKein Winterleuchten am 24. und 31.12.24!Weihnachtsstimmung genießenIst die Weihnachtsstimmung noch nicht perfekt? Brauchen Sie noch ein bisschen mehr Weihnachtsflair? Die besondere Vorfreude in einem weihnachtlichen Ambiente verbreitet vor dem Fest die Weihnachtsschau "Florales zur Weihnachtszeit". Auch während des Festes ist der Felsenkeller am Dom ein lohnendes Ziel für einen gemeinsamen Spaziergang durch die Erfurter Altstadt. Auch wenn der Erfurter Weihnachtsmarkt bereits am 22. Dezember die Türen schließt, lohnt sich der Abstecher zum Erfurter Domplatz, denn am 23. sowie am 25. und 26. Dezember 2024 laden die kunstvoll geschmückten Nischen des mittelalterlichen Felsenkellers zu einem Bummel durch die Ausstellung ein, bevor sich die Türen dann wieder für ein Jahr schließen. Meisterhafte Floristik in kreativer Vielfalt, elegantes Porzellan und bodenständige Keramik prägen den Charakter der diesjährigen Schau von Floristen aus dem egapark, aus Mitteldeutschland sowie Künstlern.Öffnungszeiten Florales zur Weihnachtszeit:23./25./26.12. 11-18 Uhr