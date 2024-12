Mainz (ots) -Am Donnerstag, 13. Februar 2025, 19.25 Uhr, heißt es im ZDF: "Klartext". Im Wahlforum zur Bundestagswahl 2025 haben Bürgerinnen und Bürger die Gelegenheit, den Kanzlerkandidaten von SPD, CDU/CSU, Bündnis 90/Die Grünen und AfD ihre drängendsten Fragen zu stellen. ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten und "heute journal"-Moderator Christian Sievers führen durch die 140-minütige Live-Sendung aus Berlin.Steigende Preise, der Fachkräftemangel und die Kriege in der Ukraine und Nahost beschäftigen die Menschen in Deutschland. In der "Klartext"-Sendung können sie ihre Fragen stellen und treten in den direkten Dialog mit den Bewerbern um das Kanzleramt.Vor der Bundestagswahl gibt es viele Baustellen: Die Wirtschaft ist auf Talfahrt, bezahlbare Wohnungen schwer zu finden und viele Kommunen sind bei der Unterbringung und Integration von Geflüchteten überfordert. Die Kandidaten müssen darlegen, wie sie diese Herausforderungen meistern wollen.Im Vorfeld hatte das ZDF auf verschiedenen Social-Media-Kanälen und auf ZDFheute.de dazu aufgerufen, sich an "Klartext" zu beteiligen. Bürgerinnen und Bürger konnten teilen, was sie an der Politik stört, was sich ihrer Meinung nach ändern muss und welche Erwartungen sie an den zukünftigen Kanzler oder die Kanzlerin haben.Weitere GesprächsformateNeben der "Klartext"-Sendung sind im ZDF mehrere Formate mit den Kanzlerkandidaten geplant. Alle Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten haben zudem in der sogenannten "Schlussrunde" am Donnerstag, 20. Februar 2025, im ZDF und in der ARD die Möglichkeit, miteinander zu diskutieren. Am 28. Januar 2025, 20.15 Uhr, fragen Dunja Hayali und Mitri Sirin zudem: "Wie geht's, Deutschland?". Sie sprechen mit Spitzenpolitikern aller im Bundestag vertretenen Parteien und mit Zuschauerinnen und Zuschauern über die drängendsten Probleme im Land.KontaktBei Fragen zur "Wahl 2025 im ZDF" erreichen Sie Thomas Hagedorn, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.Weitere InformationenHier finden Sie aktuelle Informationen auf ZDFheute.de (https://www.zdf.de/nachrichten)Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5934781