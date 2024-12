Flensburg (ots) -Kitas haben noch immer mit hohen Krankenständen und Dauerstress zu kämpfen. Die Lösung kommt jedoch nicht von außen, sondern von innen - dessen ist sich Stevan Bimbasic sicher: Als Geschäftsführer des Instituts für Fortbildung & Beratung unterstützt er mit dem Fortbildungsprogramm Feelgood.Kita Einrichtungen und ihre Mitarbeiter dabei, resistenter gegen psychische Belastungen zu werden. Welche Erfolge die Einrichtungen dabei erzielen, erfahren Sie im Folgenden anhand eines Erfahrungsberichts.Der Kita-Alltag ist für seine Beschäftigten nicht immer leicht: Es gibt zu wenig Personal und übermäßige Belastung. Das wirkt sich nicht nur negativ auf das Klima in den Einrichtungen aus, sondern zieht für die Erzieherinnen und Erzieher oft auch gesundheitliche Konsequenzen nach sich - mehr Krankheitstage und ausgebrannte Mitarbeiter sind die Folge. Während ein durchschnittlicher Arbeitnehmer im Schnitt 12 Tage im Jahr krank ist, sind es bei Erzieherinnen und Erziehern 31. "In vielen Kindertagesstätten ist die Belastung so hoch, dass Erziehungskräfte die Flucht in ein anderes Berufsfeld erwägen. Dies führt für die betroffenen Einrichtungen schlimmstenfalls in eine Teufelsspirale", warnt Stevan Bimbasic vom Institut für Fortbildung & Beratung."Es gilt daher, aktiv zu werden. Doch die Lösung liegt nicht nur in den Arbeitsbedingungen", erklärt der Experte weiter. "Eine ausgeglichene Work-Life-Balance und weniger Stress hören sich zwar gut an - was die Einrichtungen jedoch wirklich brauchen, sind resiliente Beschäftigte." Mit Feelgood.Kita konzentriert sich das Team um Stevan Bimbasic daher darauf, den Zusammenhalt des Teams und die psychische Belastbarkeit der individuellen Mitarbeitenden gezielt zu fördern und sie resistenter gegen die mentalen Belastungsproben zu machen, die im Kita-Alltag auf sie warten. Er ist überzeugt: "Für Stress und Belastung sind nicht nur die äußeren Rahmenbedingungen verantwortlich. Eine wirklich nachhaltige Lösung beginnt im Inneren."Zwei Kindertagesstätten auf der Suche nach einer lösungsorientierten Agenda - die Case-Story von Steffi EttmerWie dieser Ansatz von Feelgood.Kita-Kindertagesstätten bei der Lösung ihrer Probleme hilft, illustriert unter anderem das Beispiel von Steffi Ettmer: Sie leitet die Evangelische Kita An der Aue und den Evangelischen Regenbogenkindergarten in Trittau und ist insgesamt für acht Kindergartengruppen verantwortlich. Da ihre Mitarbeitenden mit der Ist-Situation unzufrieden und durch Generationskonflikte und die Folgen der Corona-Pandemie stark belastet waren, wandte sie sich an das Team von Feelgood.Kita, nachdem sie über einen Flyer von dem Angebot gehört hatte."Als ich mich mehr mit Feelgood.Kita und Stevan Bimbasic beschäftigte, überzeugte mich besonders, dass das Team nicht nur einmalig etwas tut, sondern den Prozess begleitet", begründet sie ihre Entscheidung. Zuvor hatte sie bereits Erfahrungen mit Supervision gesammelt, die jedoch ihre Probleme nicht zufriedenstellend lösen konnten. Ihr lag es deshalb am Herzen, einen Partner zu finden, der anstelle einer einmaligen Beratung die Umsetzung nachhaltiger Lösungen bis zum Schluss unterstützt.Mit Vertrauen und Führung zum ErfolgSchon bei den ersten Terminen sprang der Funke über: Die Kollegen haben schnell Vertrauen zu Stevan Bimbasic aufgebaut - nicht zuletzt aufgrund seiner souveränen Art. In der Beratung stellte der Experte neben dem Teambuilding weitere Probleme wie Dauerstress und psychische Belastung fest, die im vergangenen Winter zu einem erhöhten Krankenstand geführt hatten. Gemeinsam mit Steffi Ettmer setzte Stevan Bimbasic daraufhin Maßnahmen um, um Abhilfe zu schaffen und vorhandene Qualitätsstandards alltagstauglich umzusetzen.Ein wichtiger Teil davon waren regelmäßige Leitungscalls - Videocalls mit Teammitgliedern zur aktuellen Situation. Diese Leitungscalls gaben Steffi Ettmer die Chance, herauszufinden, wie die Teammitglieder wirklich ticken. Das half ihr letztlich dabei, auch ihre eigene Perspektive zu reflektieren. Besonders ist ihr jedoch im Gedächtnis geblieben, wie Stevan Bimbasic sie bei einem Konflikt mit der Elternschaft einer Gruppe unterstützte: So stand der Experte schnell im Videocall zur Verfügung und hat ihr geholfen, eine objektive Sichtweise zu gewinnen. Auch bei der Formulierung des Elternbriefs und der anschließenden Reflexion war er ihr eine große Hilfe.Nachhaltige Verbesserungen durch die ZusammenarbeitMittlerweile gehören die Probleme der Ev. Kita An der Aue und des Ev. Regenbogenkindergartens größtenteils der Vergangenheit an: Die Beschäftigten zeigen sich inzwischen engagierter während der regelmäßigen Dienstbesprechungen und sind psychisch resistenter geworden. Auch als Team sind sie merkbar gestärkt aus der Zusammenarbeit mit Feelgood.Kita hervorgegangen. So schuf die Kooperation ein akutes Bewusstsein für problematische Verhaltensweisen und damit die Grundlage, um diese allmählich abzulegen.Für Steffi Ettmer ist indes klar: "Alleine schon aus dem Grund, um sich zu reflektieren, würde ich Feelgood.Kita jeder Einrichtung empfehlen." Sie selbst hat viel aus der Arbeit mit Stevan Bimbasic und seinem Team gelernt und geht in ihrer Tätigkeit als Leiterin der beiden Kitas reflektierter und individueller mit Beschäftigten und dem Team als Ganzem um. "Wir sind auf einem guten Weg. Die Sicherheit zu haben, mich jederzeit melden zu können, entlastet mich. Ich wünsche mir für die Zukunft weiterhin Begleitung von Feelgood.Kita, da wir durch die intensive gemeinsame Arbeit ein so großes Vertrauensverhältnis aufgebaut haben, dass ich dieses nicht mehr missen möchte", so Steffi Ettmer. Besonders Einrichtungen, die keine kurzfristigen Lösungen suchen, sondern eine tiefgreifende, nachhaltige Entwicklung anstreben und sich dabei eine Unterstützung auf Augenhöhe wünschen, können ihrer Meinung nach von der Arbeit mit Feelgood.Kita profitieren. 