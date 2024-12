Zürich - Der US-Dollar hat sich nach dem Kursanstieg vom Vortag als Folge des US-Zinsentscheides wieder etwas abgeschwächt. So ist der Dollar bis am Mittag auf 0,8960 Franken gesunken, nachdem er im Frühhandel noch um die und am Vortag über der Marke von 90 Rappen gehandelt worden war. Auch der Kurs des Euro ist leicht gesunken und wird aktuell zu 0,9329 Franken gehandelt und damit etwas tiefer als am frühen Morgen (0,9343). Derweil notiert der Euro ...

Den vollständigen Artikel lesen ...