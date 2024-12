Die Lufthansa-Aktie verzeichnete einen merklichen Rückgang im XETRA-Handel und notierte bei 6,15 EUR, was einem Minus von 1,7 Prozent entspricht. Besonders bemerkenswert ist die deutliche Distanz zum 52-Wochen-Hoch von 8,17 EUR, das am 20. Dezember 2023 erreicht wurde - ein Abstand von nahezu 33 Prozent. Die Dividendenprognose für das laufende Jahr fällt mit erwarteten 0,240 EUR pro Aktie niedriger aus als die Vorjahresausschüttung von 0,300 EUR. Analysten setzen das durchschnittliche Kursziel derzeit bei 7,33 EUR an, während der prognostizierte Gewinn je Aktie für 2024 bei 0,895 EUR liegt.

Quartalsergebnisse im Fokus

Im dritten Quartal 2024 erwirtschaftete der Luftverkehrskonzern einen Gewinn von 0,92 EUR je Aktie, was einen leichten Rückgang gegenüber dem Vorjahreswert von 1,00 EUR darstellt. Der Umsatz konnte hingegen um 4,51 Prozent auf 10,74 Milliarden EUR gesteigert werden. Die nächsten Quartalszahlen werden für den 6. März 2025 erwartet.

