Wien (www.fondscheck.de) - Die Vermögensverwaltung Habbel, Pohlig und Partner hat per Anfang Dezember 2024 Patrick Zwicker in die Geschäftsleitung berufen, so die Experten von "FONDS professionell".Er solle zusammen mit Oliver Voigt das Unternehmen lenken, das neben der Vermögensverwaltung auch Publikumsfonds im Sortiment habe. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...