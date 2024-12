EQS-Media / 19.12.2024 / 14:00 CET/CEST

thyssenkrupp nucera schließt Partnerschaft mit Chlorum Solutions USA für Chlor-Alkali-Anlage in Arizona Zusammenarbeit mit Chlorum Solutions USA bei der Planung, Beschaffung und Lieferung einer hochmodernen, skidmontierten Chlor-Alkali-Anlage in Casa Grande, Arizona

Die Anlage soll einen neuen Standard für die ortsnahe chemische Produktion setzen und die Transportrisiken sowie die Abhängigkeit von Langstreckentransporten verringern

Baubeginn im Jahr 2025, Inbetriebnahme für Ende 2026 geplant

Houston, 19. Dezember 2024 - Chlorum Solutions USA hat thyssenkrupp nucera als Partner für die Entwicklung seiner ersten US-amerikanischen Chlor-Alkali-Anlage in Casa Grande, Arizona, ausgewählt. Bei dem Projekt werden fortschrittliche Verfahren zur Modernisierung der chemischen Produktion eingesetzt. Das US-Unternehmen ist auf Chlor-Alkali-Anlagen spezialisiert und wird die skidmontierte Technologie von thyssenkrupp nucera einsetzen.

Der Elektrolyse-Spezialist wird das Engineering und die Beschaffung des Chlor-Alkali-Elektrolyseurs der Anlage beaufsichtigen, die auf der skidmontierten Technologie basiert. Dieser modulare Ansatz vereinfacht den Bau, senkt die Kosten und erhöht die betriebliche Flexibilität, um den lokalen Produktionsanforderungen gerecht zu werden. Die Anlage steht im Einklang mit dem Engagement beider Unternehmen für eine nachhaltige und sichere chemische Produktion und trägt gleichzeitig den Herausforderungen der Lieferkette Rechnung.

"Wir sind stolz darauf, mit Chlorum Solutions USA an diesem bahnbrechenden Projekt zusammenzuarbeiten, das sich auf Innovation durch ein modulares Design konzentriert", sagt Sachin Nijhawan, CEO von thyssenkrupp nucera USA. "Diese Partnerschaft mit Chlorum Solutions USA setzt einen neuen Maßstab für Spitzenleistungen in der chemischen Industrie."

In der Anlage in Casa Grande kommt die energieeffiziente Membrantechnologie von thyssenkrupp nucera zum Einsatz, die einen geringeren ökologischen Fußabdruck als herkömmliche Methoden aufweist. Durch die Lokalisierung der Produktion entfällt die Notwendigkeit, Chlor über weite Strecken zu transportieren. Stattdessen werden Natriumhypochlorit, Salzsäure und Natronlauge direkt aus Salz hergestellt. Dies ermöglicht eine zuverlässige und sichere Versorgung der Märkte in Arizona und den umliegenden Regionen.

Es wird erwartet, dass durch das Projekt dauerhafte Arbeitsplätze in den Bereichen Technik, Betrieb und Verwaltung geschaffen werden - ebenso wie Möglichkeiten für Bauunternehmer und Zulieferer.

Die Anlage in Casa Grande trägt dem Bedarf an dezentraler chemischer Produktion Rechnung und verbessert die Widerstandsfähigkeit der Lieferkette. Mit nahezu 80 Prozent der US-amerikanischen Chlor-Alkali-Produktion, die an der Golfküste konzentriert ist, bietet diese Anlage eine entscheidende Absicherung. Dadurch wird eine gleichbleibende Versorgung für Branchen wie die Wasseraufbereitung und die Fertigungsindustrie sichergestellt.



Fotos: Wenn Sie Fotos benötigen, kontaktieren Sie uns gerne.

Investorenanfragen: thyssenkrupp nucera

Dr. Hendrik Finger

Leiter Investor Relations

Telefon: +49 231 229 724 347

E-Mail: hendrik.finger@thyssenkrupp-nucera.com

Medienanfragen: thyssenkrupp nucera

Jessi Molohon

Communications Specialist

Telefon: +1 281 413 2426

E-Mail: jessi.molohon@thyssenkrupp-nucera.com



Über thyssenkrupp nucera: thyssenkrupp nucera bietet weltweit führende Technologien für hocheffiziente Elektrolyseanlagen. Das Unternehmen verfügt über umfangreiches Know-how in Planung, Beschaffung und Bau von elektrochemischen Anlagen. Die Erfolgsbilanz umfasst mehr als 600 erfolgreich installierte Projekte mit einer Gesamtkapazität von mehr als 10 Gigawatt. Mit der Wasserelektrolyse-Technologie zur Erzeugung von grünem Wasserstoff schafft thyssenkrupp nucera innovative Lösungen im industriellen Maßstab für grüne Wertschöpfungsketten und eine dekarbonisierte Industrie - ein großer Schritt in Richtung Klimaneutralität. thyssenkrupp nucera hat im Juli 2023 erfolgreich einen Börsengang durchgeführt und ist seit September 2023 Mitglied im SDAX der Frankfurter Wertpapierbörse.

www.thyssenkrupp-nucera.com



Ende der Pressemitteilung



Emittent/Herausgeber: thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA

Schlagwort(e): Industrie



19.12.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com