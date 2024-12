Bocholt (ots) -Aus Gründen des vorbeugenden Verbraucherschutzes ruft The Petfood Company GmbH, Bocholt, die folgenden Alleinfuttermittel der Marke "ZooRoyal" für Hunde zurück:ZooRoyal Feines Hähnchenfilet mit Angus-Rind, Süßkartoffel und Cranberry, 400 g- Mindesthaltbarkeitsdatum 24.05.2026- Mindesthaltbarkeitsdatum 05.06.2026- Mindesthaltbarkeitsdatum 17.07.2026sowieZooRoyal Feines Hähnchenfilet mit Lachs, Kürbis und Waldbeere, 400 g- Mindesthaltbarkeitsdatum 29.04.2026Betroffen sind ausschließlich die hier genannten Artikel mit den angegebenen Mindesthaltbarkeitsdaten, andere Produkte und andere Daten sind nicht betroffen. Sie finden die Daten am Boden der Dose.Grund des Rückrufs: In einzelnen Dosen der genannten Artikel und angegebenen Mindesthaltbarkeitsdaten wurden Fremdkörper (Glasscherben) festgestellt.Bisher liegen keine Berichte über Verletzungen oder Erkrankungen bei Haustieren vor. Aus Vorsorgegründen rät das Unternehmen jedoch dringend von der Verfütterung dieser Produkte ab.Das Unternehmen hat umgehend reagiert und die Produkte unmittelbar aus dem Verkauf nehmen lassen.Kunden können betroffene Produkte gegen Erstattung des Kaufpreises in Ihrer Einkaufsstätte zurückgeben. Ein Kassenbon ist für die Rückgabe NICHT erforderlich.Verbraucherfragen beantwortet der Kundenservice werktags von 08:00 bis 18:00 Uhr unter:E-Mail: rueckruf@thepetfoodcompany.deFür die entstehenden Unannehmlichkeiten entschuldigt sich das Unternehmen The Petfood Company ausdrücklich.+++++Pressekontakt:The Petfood Company GmbH-Kundenservice-Hüttemannstraße 9-13D-46395 BocholtE-Mail: rueckruf@thepetfoodcompany.deOriginal-Content von: The Petfood Company GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/178044/5934937