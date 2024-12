Die Nasa will auch künftig einen Helikopter auf dem Mars stationieren. Jetzt zeigt die Weltraumfahrtbehörde erstmals, wie Ingenuitys Nachfolger aussehen und wozu er in der Lage sein könnte. Im Februar 2021 landete Ingenuity auf dem Mars. Der Helikopter sollte beweisen, dass Flüge auf dem Roten Planeten möglich sind. Nach 72 abgeschlossenen Flügen und einer Missionsdauer von knapp drei Jahren wurde Ingenuity von der Nasa Anfang 2024 in Rente geschickt. ...

