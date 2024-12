Baar, Schweiz (ots/PRNewswire) -Winterberg Investment X, ein von der Winterberg Advisory GmbH beratener Fonds, hat kürzlich sein erstes Unternehmen als Basis in der Schweiz erworben. Der Fonds wird eine neue Schweizer Buy, Build und Technologize-Plattform im Bereich der akkreditierten Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsdienste entwickeln und plant, in den nächsten fünf Jahren 3-7 kleine und mittelgroße Schweizer Unternehmen zu erwerben.Winterberg hat zusammen mit Fonds, die von dem renommierten europäischen Small-Cap-Spezialisten Yana Investment Partners beraten werden, die TIC Holding Schweiz AG als Plattform gegründet, um einen führenden Anbieter im Schweizer Markt für akkreditierte Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsdienste aufzubauen (der Sektor wird allgemeinhin abgekürzt mit TIC). Das erste Unternehmen wurde kürzlich erworben. Details werden in Kürze veröffentlicht.TIC sind seit Jahrzehnten ein Schwerpunkt für Private Equity Investoren, insbesondere in Europa, was auf die nicht-zyklische Natur des Sektors und hohe wiederkehrende Einnahmen zurückzuführen ist. Die stets wachsende Bedeutung von Qualität, Sicherheit und Umweltstandards in industriellen Produktionsprozessen verstärkt diesen Trend stetig. Die Widerstandsfähigkeit des Sektors auch in wirtschaftlichen Abschwüngen, und die Tatsache dass TIC in jeder Phase der wirtschaftlichen Entwicklung fast gleichermaßen nachgefragt werden, machen den Sektor krisenfest und attraktiv.Fabian Kröher, Präsident des Verwaltungsrats der TIC Holding Schweiz und Partner bei Winterberg, erklärt: "Nachdem wir 2021 die Healthcare Holding gegründet haben, freuen wir uns die zweite Plattform in der Schweiz zu starten, die wir derzeit als einen der attraktivsten Märkte auf dem europäischen Kontinent betrachten. Die wirtschaftliche Stabilität, Innovationskraft, die Attraktivität für hochqualifizierte Arbeitskräfte und der starke KMU-Sektor bieten viele Möglichkeiten für Buy, Build, and Technologize-Strategien. Nach mehr als einem Jahrzehnt in der Schweiz haben wir exzellente Partnerschaften mit Industrie, Banken und Beratern aufgebaut. Daher sind wir sehr zuversichtlich, dass wir unsere Strategie erfolgreich umsetzen können."Dr. Hanspeter Bader, Gründungspartner von Yana Investment Partners und designiertes Verwaltungsratsmitglied der TIC Holding Schweiz, ergänzt: "Nachdem wir über mehrere Jahre eine Beziehung mit Winterberg aufgebaut haben, freuen wir uns sehr, als Ankerinvestor im neuen TIC Buy & Build aktiv zu werden. Wir sind überzeugt, dass der Sektor in Kombination mit der weitgehend unkonsolidierten Landschaft von KMUs in der Schweiz eine enorm gute Investitionsmöglichkeit darstellt. Prüfungen, Inspektionen und Zertifizierungen spielen eine Schlüsselrolle bei der Aufrechterhaltung von Sicherheits- und Umweltstandards in industriellen und angrenzenden Sektoren, und sind daher entscheidend für den Aufbau einer nachhaltigen und umweltfreundlichen Zukunft."Über TIC Holding Schweiz AGTIC Holding Schweiz soll eine der führenden Unternehmensgruppen in der Schweiz werden, in der der Kunde im Mittelpunkt steht. Darüber hinaus wird ein starker Fokus auf Qualität, Exzellenz und Vielfalt gelegt. Die Holding sucht aktiv nach kleinen und mittleren Unternehmen im Bereich der akkreditierten Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsdienste, vorzugsweise in Nachfolgesituationen. Durch die Förderung einer unternehmerischen Kultur und die Nutzung neuester Technologien in allen Unternehmensfunktionen sollen überdurchschnittliches Wachstum und Renditen erzielt. TIC Holding Schweiz hat ihren Sitz in Baar in der Schweiz.Über Winterberg Advisory GmbH und Winterberg Group AGDie in Grünwald bei München ansässige Winterberg Advisory GmbH verwaltet Private-Equity-Investmentfonds, die sich hauptsächlich auf Nachfolgeregelungen im Bereich der kleinen und mittelgroßen Unternehmen konzentrieren. Auf dieser Basis werden Buy, Build und Technologize-Plattformen entwickelt, wie derzeit die TIC Holding Schweiz AG und die Healthcare Holding Schweiz AG. Die Winterberg Group AG, mit Sitz in Zug, Schweiz, ist ein unabhängiges Family Office, das in Private Equity investiert - unter anderem auch in die Fonds der Winterberg Advisory - sowie selektiv in Immobilien und andere Anlageklassen.Über Yana PartnersYana Investment Partners wird von institutionellen Investoren, Family Offices und Vermögensverwaltern unterstützt, und investiert direkt in herausragende privat gehaltene Unternehmen in ganz Europa. Zusammen mit seinen Investoren ist Yana ein aktiver Investor in hochattraktiven, unternehmerischen "Off-Market"-Situationen. Dabei achtet Yana besonders auf innovative und gut gemanagte Unternehmen, um so das Risiko zu minimieren. Investitionen werden systematisch durch Partnerschaften mit unabhängigen Private-Equity-Sponsoren auf Deal-by-Deal-Basis mit Fokus auf Small-Cap-Investitionen getätigt.Für Presseanfragen wenden Sie sich bitte an Kaja Funke, presse@tic-holding.ch, +4915118859825Hinweis für Redakteure: Bitte nennen Sie Winterberg Advisory GmbH bei allen Verweisen auf bereitgestellte Zitate und Informationen.Weitere Informationen über TIC Holding Schweiz AG finden Sie unter www.tic-holding.chWeitere Informationen über Winterberg Advisory GmbH und Winterberg Group AG, finden Sie unter www.winterberg.group. Für Presseanfragen wenden Sie sich bitte an Kaja Funke, presse@tic-holding.ch, +4915118859825Hinweis für Redakteure: Bitte nennen Sie Winterberg Advisory GmbH bei allen Verweisen auf bereitgestellte Zitate und Informationen.Weitere Informationen über TIC Holding Schweiz AG finden Sie unter www.tic-holding.chWeitere Informationen über Winterberg Advisory GmbH und Winterberg Group AG, finden Sie unter www.winterberg.group. Informationen über die auch von Winterberg verwaltete schweizerische Plattform Healthcare Holding Schweiz AG finden Sie unter www.healthcare-holding.chWeitere Informationen zu Yana Partners, finden Sie unter www.yana.partners