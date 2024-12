NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte sind nach dem Zinsschock vom Vortag mit einer Erholung in den Donnerstag gestartet. Nach den deutlichen Kursverlusten, die die Erwartung von nur noch von zwei Zinssenkungen der Fed im Jahr 2025 ausgelöst hatte, nutzten mutige Anleger das ermäßigte Niveau zum Einstieg.

Der Dow Jones Industrial stieg im frühen Handel um 0,95 Prozent auf 42.730,79 Punkte. Er schickt sich damit an, eine historische zehntägige Verlustserie zu beenden. Nach Bloomberg-Daten hatte es solch eine lange Durststrecke für den Leitindex der Wall Street seit den 1970er Jahren nicht mehr gegeben.

Der marktbreite S&P 500 legte am Donnerstag in den Anfangsminuten um 0,90 Prozent auf 5.925,06 Zähler zu. Auch für den Nasdaq 100, der am Mittwoch nach seiner Rekordrally besonders deutlich unter Gewinnmitnahmen gelitten hatte, ging es um 0,64 Prozent auf 21.344,18 Punkte nach oben. Hohe Kursverluste beim Chipkonzern Micron allerdings dämpften dort etwas die Erholung./tih/mis

