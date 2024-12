DJ PTA-Adhoc: Rosenbauer International AG: Ad hoc - Rosenbauer International AG einigt sich auf wesentliche Punkte einer Refinanzierung in Höhe EUR 330 Mio.

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Leonding (pta/19.12.2024/16:25) - Die Rosenbauer International AG (die " Gesellschaft") hat sich mit ihren wesentlichen Kreditgebern auf die wesentlichen Punkte einer Refinanzierung in Höhe von EUR 330 Millionen mit Laufzeit bis Dezember 2027 und Verlängerungsmöglichkeiten um weitere 2 Jahre geeinigt. Unter dem noch endgültig abzuschließenden Syndicated Loan würden die Financial Covenants, die unter der mit Ad-hoc Meldung vom 22.3.2024 bekannt gemachten Multilateralen Refinanzierungsvereinbarung (" MRFV") vereinbart wurden, für die Geschäftsjahre 2024-2027 neu vereinbart werden.

Mit Abschluss und erster Ausnutzung des Syndicated Loan wird die MRFV nach einem noch einzuholenden Beschluss der betreffenden Banken abgelöst und damit beendet. Weiters verpflichtet sich die Gesellschaft, Dividendenzahlungen in den Geschäftsjahren 2024 und 2025 auszusetzen.

Die Inanspruchnahme des Syndicated Loan steht unter aufschiebenden Bedingungen, insbesondere die Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft durch Ausgabe von 3.400.000 neuen Aktien (entspricht 50% des bestehenden Grundkapitals der Gesellschaft), die durch Robau Beteiligungsverwaltungs GmbH (" Robau") gezeichnet werden sollen, sowie dem Erwerb der Stimmrechtsmehrheit in der Gesellschaft durch Robau.

Wie mit Ad-hoc Meldung vom 9. Dezember 2024 bekanntgegeben, wird die Kapitalerhöhung voraussichtlich im 1. Quartal 2025 durchgeführt werden.

Wichtiger Hinweis

Diese Mitteilung ist eine Pflichtmeldung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 der Marktmissbrauchsverordnung (EU) No 596/2014. Sie stellt weder eine Finanzanalyse noch eine auf Finanzinstrumente bezogene Beratung oder Empfehlung, noch ein Angebot, Aufforderung oder Einladung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren der Rosenbauer International AG dar.

