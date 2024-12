DJ MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Seoul und Sydney mit Abgaben

DOW JONES--Uneinheitlich zeigen sich die ostasiatischen Aktienmärkte am letzten Handelstag der Woche. Während die chinesischen Börsen und der Nikkei-225 in Tokio weitgehend auf der Stelle treten, geht es für den Kospi in Seoul und an der australischen Börse deutlicher nach unten. Die meisten Aktienmärkte haben im Wochenverlauf kräftige Verluste verzeichnet, da die Aussicht auf ein langsameres Tempo bei den Zinssenkungen in den USA die Risikobereitschaft schmälerte. Für Zurückhaltung sorgt aber auch das wieder gestiegene Risiko eines "Shutdowns" in den USA. Die Wall Street hatte am Vortag wenig verändert geschlossen und liefert daher keinen Impuls für den asiatischen Handel.

In Tokio zeigt sich der Nikkei-225 kaum verändert. Im Fokus stehen hier die Verbraucherpreise für November, die etwas höher ausfielen als erwartet. Diese unterstreichen das Potenzial für weitere Zinserhöhungen durch die Bank of Japan (BoJ), heißt es. Die Aussagen der BoJ am Vortag ließen jedoch vermuten, dass die Zinsen eher später als früher steigen werden.

Der Schanghai-Composite gewinnt 0,5 Prozent und für den Hang-Seng-Index geht es um 0,2 Prozent nach oben. Die People's Bank of China (PBoC) beließ den Leitzins für Anleihen am Freitag unverändert. Der schwache Yuan hat die Möglichkeiten der PBoC zu weiteren Zinssenkungen eingeschränkt, während die geldpolitischen Lockerungen die chinesische Wirtschaft bisher nur begrenzt gestützt haben, so Teilnehmer. Es wird nun erwartet, dass Peking seine Haushaltsausgaben im Jahr 2025 erhöhen wird, um das Wachstum zu stützen.

Der Kospi in Seoul verliert 1,6 Prozent. Die anhaltend hohe politische Unsicherheit im Land sowie die jüngsten deutlichen Verluste bei den schwergewichteten Chip-Werten belasteten das Sentiment. Die Aktien von Samsung Electronics und SK Hynix bauen ihre Vortagesverluste weiter aus und büßen 2,3 bzw. 4,1 Prozent ein. Teilnehmer verweisen auf die enttäuschende jüngste vierteljährliche Umsatzprognose des US-Chipherstellers Micron Technology. Diese warf die Frage auf, wie stabil die Nachfrage nach künstlicher Intelligenz bleibt, insbesondere angesichts des zunehmenden globalen wirtschaftlichen Gegenwinds.

In Sydney geht es für den S&P/ASX 200 um 1,4 Prozent nach unten. Hier drückt das Minus von Wesfarmers (-4.6%) auf das Sentiment. Der Konzern verkauft den Bereich Coregas an das japanische Unternehmen Taiyo Nippon Sanso (+3,3%) für 770 Millionen australische Dollar. Nach Einschätzung von E&P Financial hat Wesfarmers einen guten Preis für Coregas erhalten.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 8.056,90 -1,4% +6,1% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 38.818,33 +0,0% +16,8% 07:00 Kospi (Seoul) 2.396,27 -1,6% -9,8% 07:00 Schanghai-Comp. 3.388,22 +0,5% +13,9% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 19.784,91 +0,2% +16,5% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.729,87 -0,9% +16,6% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.599,82 -0,0% +10,0% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 8:49 Uhr % YTD EUR/USD 1,0360 -0,1% 1,0366 1,0397 -6,2% EUR/JPY 162,88 -0,2% 163,20 162,54 +4,7% EUR/GBP 0,8300 +0,1% 0,8288 0,8245 -4,3% GBP/USD 1,2482 -0,2% 1,2507 1,2610 -2,0% USD/JPY 157,23 -0,1% 157,44 156,33 +11,6% USD/KRW 1.450,02 +0,3% 1.445,41 1.451,22 +11,7% USD/CNY 7,2007 -0,3% 7,2007 7,1982 +1,4% USD/CNH 7,3086 -0,0% 7,3095 7,3092 +2,0% USD/HKD 7,7696 -0,0% 7,7701 7,7689 -0,5% AUD/USD 0,6223 -0,2% 0,6235 0,6238 -8,6% NZD/USD 0,5621 -0,2% 0,5631 0,5643 -11,1% Bitcoin BTC/USD 97.190,15 -1,0% 98.170,45 101.525,65 +123,2% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 0,00 69,91 -100,0% -69,91 -0,0% Brent/ICE 72,43 72,88 -0,6% -0,45 -2,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.597,58 2.594,41 +0,1% +3,17 +26,0% Silber (Spot) 29,00 29,05 -0,2% -0,05 +22,0% Platin (Spot) 920,35 923,75 -0,4% -3,40 -7,2% Kupfer-Future 4,09 4,08 +0,4% +0,02 +3,4% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

