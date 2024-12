EQS-News: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/9-Monatszahlen

HORNBACH erzielt sehr gutes Neunmonatsergebnis aufgrund stabiler Entwicklung von Umsatz und Handelsspanne



20.12.2024 / 07:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





HORNBACH erzielt sehr gutes Neunmonatsergebnis aufgrund stabiler Entwicklung von Umsatz und Handelsspanne Konzern-Nettoumsätze im dritten Quartal leicht gewachsen: positive organische Entwicklung im europäischen Geschäftsgebiet

Marktanteile in mehreren Ländern weiter ausgebaut - Kundenfrequenz in den ersten neun Monaten um +1,6% gesteigert

Bereinigtes EBIT nach neun Monaten um 11,4% auf 300,0 Mio. Euro gestiegen durch erfolgreiches Management der Bestände und Kosten sowie eine verbesserte Handelsspanne

Ergebnis je Aktie im Neunmonatszeitraum auf 11,84 EUR gestiegen (+23,4%)

Ertragsprognose für das Gesamtjahr bleibt in Erwartung eines saisontypischen Q4-Verlaufs unverändert

Tabelle 1: Kennzahlen HORNBACH Holding AG & Co. KGaA Konzern Q3 2024/25: 1. September 2024 bis 30. November 2024; 9M 2024/25: 1. März 2024 bis 30. November 2024 (in Mio. EUR soweit nicht anders angegeben) Q3 2024/25 Q3 2023/24 ± in % 9M 2024/25 9M 2023/24 ± in % Nettoumsatz 1.505,1 1.485,2 1,3 4.950,8 4.926,5 0,5 davon Teilkonzern HORNBACH Baumarkt AG 1.407,9 1.380,6 2,0 4.659,2 4.608,7 1,1 Deutschland 661,6 661,7 0,0 2.228,0 2.225,2 0,1 - Übriges Europa 746,4 718,9 3,8 2.431,1 2.383,4 2,0 Flächenbereinigtes Umsatzwachstum (DIY)1) 2,0 -4,3 1,1 -2,2 davon Teilkonzern HORNBACH Baustoff Union GmbH 98,1 104,3 -6,0 295,4 317,2 -6,9 Rohertrag 511,2 495,8 3,1 1.713,1 1.642,9 4,3 Handelsspanne (in % vom Nettoumsatz) 34,0 33,4 34,6 33,3 EBIT 34,9 49,5 -29,6 301,0 251,5 19,7 Bereinigtes EBIT2) 34,6 48,1 -28,1 300,0 269,4 11,4 Bereinigte EBIT-Marge 2,3 3,2 6,1 5,5 Konzernergebnis vor Steuern 23,8 39,7 -40,2 266,1 214,5 24,1 Periodenüberschuss 17,7 29,3 -39,7 198,5 162,9 21,8 Ergebnis je HORNBACH Holding Aktie (verwässert/unverwässert, in EUR) 1,06 1,76 -39,9 11,84 9,59 23,4 Auszahlungen für Investitionen (CAPEX) 56,0 57,5 -2,8 107,2 149,2 -28,2

1) ohne Währungskurseffekte; inkl. BODENHAUS Fachmärkte und Onlinehandel 2) bereinigt um nicht-operative Aufwendungen und Erträge Bei Prozentangaben und Zahlen können Rundungsdifferenzen auftreten. Prozentangaben sind auf Basis TEUR gerechnet.

Bornheim (Pfalz), Deutschland, 20. Dezember 2024. Die HORNBACH Gruppe (HORNBACH Holding AG & Co. KGaA Gruppe; ISIN: DE0006083405) hat im dritten Quartal (Q3) 2024/25 die Umsätze um 1,3% auf 1.505,1 Mio. € gesteigert. Dabei profitierten die Q3-Umsätze wesentlich von einer positiven Entwicklung im europäischen Geschäftsgebiet. Bei größeren Projekten und Gelegenheitskäufen halten sich die Kunden jedoch weiterhin zurück. Das bereinigte EBIT in Q3 (34,6 Mio. €; -28,1% im Vergleich zum Vorjahresquartal) entwickelte sich wie erwartet und reflektiert unter anderem notwendige Lohnerhöhungen. Insgesamt lag der Umsatz in den ersten neun Monaten 2024/25 (9M) auf dem Niveau des Vorjahreszeitraums (4.950,8 Mio. EUR; +0,5%) und das bereinigte EBIT stieg auf 300,0 Mio. EUR (+11,4%). Entsprechend erhöhte sich das Ergebnis je Aktie in 9M 2024/25 auf 11,84 EUR im Vergleich zu 9,59 EUR im Vorjahreszeitraum. Die Ertragsprognose bleibt angesichts der soliden Geschäftsentwicklung in 9M 2024/25 unverändert, trotz anhaltender makroökonomischer Herausforderungen. Es wird ein bereinigtes EBIT auf oder leicht über dem Niveau des Geschäftsjahres 2023/24 (254,2 Mio. EUR) erwartet. Die Umsätze werden entsprechend der Entwicklung in den ersten neun Monaten voraussichtlich auf dem Niveau des Vorjahres (6.161 Mio. EUR) liegen. "Wir haben ein starkes Neunmonatsergebnis erzielt und konnten im Großteil der Länder, in denen wir operativ tätig sind, weitere Marktanteile gewinnen. Als 'Interconnected Retailer' ist es für uns von entscheidender Bedeutung, die Kundenbedürfnisse über alle Kanäle hinweg unter Beibehaltung der Preisführerschaft zu erfüllen . Um dies zu erreichen, sind hocheffiziente Prozesse und ein konsequentes Kostenmanagement erforderlich, woran wir kontinuierlich arbeiten", sagt Albrecht Hornbach, Vorstandsvorsitzender der HORNBACH Management AG. Erich Harsch, Vorstandsvorsitzender der HORNBACH Baumarkt AG, erklärt: "Trotz der herausfordernden Konsumstimmung sind wir mit der Kundennachfrage sehr zufrieden und zuversichtlich, was die Ergebnisse des laufenden Geschäftsjahres angeht. Unsere Präsenz in mehreren europäischen Ländern stärkt uns, und wir werden in Europa, wo wir unverändert attraktive Expansionsmöglichkeiten sehen, weiter organisch wachsen. Ende Februar wird unser Markt in Nürnberg wiedereröffnet. Im Geschäftsjahr 2025/26 folgen weitere Neueröffnungen in Deutschland, Österreich und Rumänien." HORNBACH Baumarkt AG erzielt sowohl Netto als auch Like-For-Like solides Umsatzwachstum Bei der HORNBACH Baumarkt AG, dem größten operativen Teilkonzern, stiegen die Umsatzerlöse in den ersten neun Monaten um 1,1% auf 4.659,2 Mio. EUR (9M 2023/24: 4.608,7 Mio. EUR). Flächen- und währungsbereinigt stieg der Umsatz im gleichen Zeitraum ebenfalls um 1,1% (9M 2023/24: -2,2%). Zum 30. November 2024 betrieb der Teilkonzern insgesamt 171 Bau- und Gartenmärkte sowie Onlineshops in neun europäischen Ländern. Der internationale Umsatzanteil im Teilkonzern HORNBACH Baumarkt erhöhte sich im Neunmonatszeitraum auf 52,2% (9M 2023/24: 51,7%). Grundlage hierfür war ein Wachstum der Nettoumsätze im Segment "Übriges Europa" von 2,0% auf 2.431,1 Mio. € (9M 2023/24: 2.383,4 Mio.€). Flächen- und währungsbereinigt stieg der Umsatz im "Übrigen Europa" um 1,8% (9M 2023/24: -0,9%). In Deutschland erwirtschaftete die HORNBACH Baumarkt AG trotz eines herausfordernden Marktumfelds einen zufriedenstellenden Nettoumsatz auf Vorjahresniveau (9M 2024/25: 2.228,0 Mio. €; 9M 2023/24: 2.225,2 Mio. €). Flächen- und währungsbereinigt wuchs der in Deutschland erzielte Umsatz im Teilkonzern um 0,4% (9M 2023/24: -3,5%). Das Online-Geschäft (inklusive Click & Collect), welches sich als wesentliche Säule der Wertschöpfung etabliert hat, trug in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres einen Anteil am Gesamtumsatz des Teilkonzerns HORNBACH Baumarkt von 12,4% bei (9M 2023/24: 12,9%). Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sank der Online-Umsatz in 9M 2024/25 um 3,0% auf 578,0 Mio. EUR. Der Teilkonzern HORNBACH Baumarkt konnte seinen Marktanteil in Deutschland sowie in den meisten internationalen Märkten weiter ausbauen. In Deutschland stieg der Marktanteil (GfK3)) im Kalenderjahr 2024 (Stand Oktober) auf 15,1% (2023: 15,0%), in Tschechien auf 37,7% (2023: 36,2%), in den Niederlanden auf 27,8% (2023: 26,9%) und in der Schweiz auf 14,5% (2023: 14,1%). Der Teilkonzern HORNBACH Baustoff Union war weiterhin von der anhaltenden Schwäche der deutschen Bauwirtschaft betroffen und erzielte in den ersten neun Monaten einen Umsatz von 295,4 Mio. EUR (9M 2023/24: 317,2 Mio. EUR). Der Teilkonzern betreibt derzeit 39 Baustoffmärkte im Südwesten Deutschlands und im grenznahen Frankreich. Ergebnis in den ersten neun Monaten 2024/25 deutlich verbessert Das bereinigte EBIT der HORNBACH Gruppe stieg in den ersten neun Monaten 2024/25 um 11,4% auf 300,0 Mio. EUR (9M 2023/24: 269,4 Mio. EUR). Damit verbesserte sich die bereinigte EBIT-Marge im gleichen Zeitraum auf 6,1% (9M 2023/24: 5,5%). Diese Entwicklung war im Wesentlichen von einer erfolgreichen Frühjahrssaison im ersten Quartal sowie einer dauerhaft verbesserten Handelsspanne getrieben. Diese lag in den ersten neun Monaten 2024/25 bei 34,6% (9M 2023/24: 33,3%) und verbesserte sich damit um 1,3% gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Dabei profitierte die Handelsspanne weiterhin von normalisierten Rohstoffpreisen sowie der kontinuierlichen Weiterentwicklung und Verjüngung des Sortiments. Wie erwartet erhöhten sich die Gesamtkosten in Q3 im Vergleich zum Vorjahresquartal aufgrund von notwendigen Lohnanpassungen. Im Neunmonatszeitraum erhöhten sich die Gesamtkosten jedoch nur moderat um 1,5%, während der Rohertrag um 4,3% gesteigert werden konnte. Das bereinigte EBIT im Teilkonzern HORNBACH Baumarkt stieg um 15,2% auf 266,7 Mio. EUR (9M 2023/24: 210,2 Mio. EUR). Der Teilkonzern HORNBACH Baustoff Union erzielte ein bereinigtes EBIT in Höhe von 7,0 Mio. EUR (9M 2023/24: 8,3 Mio. EUR) und der Teilkonzern HORNBACH Immobilien in Höhe von 48,3 Mio. EUR (9M 2023/24: 48,6 Mio. EUR). Das Ergebnis je Aktie der HORNBACH Holding stieg auf 11,84 EUR (9M 2023/24: 9,59 EUR). Ertragsprognose für Geschäftsjahr 2024/25 unverändert Die Ertragsprognose für das Gesamtjahr 2024/25 bleibt in Erwartung eines saisontypischen Verlaufs des vierten Quartals unverändert. Für das Geschäftsjahr 2024/25 erwartet der Konzern weiterhin ein bereinigtes EBIT auf oder leicht über4) dem Niveau des Geschäftsjahres 2023/24 (254,2 Mio. EUR) bei einer Stabilisierung der Handelsspanne auf dem aktuell höheren Niveau. Der Nettoumsatz wird entsprechend der Entwicklungen im Verlauf der ersten neun Monaten auf Vorjahresniveau (6.161 Mio. EUR) erwartet. Tabelle 2: Sonstige Kennzahlen HORNBACH Holding AG & Co. KGaA Konzern 30. November 2024 29. Februar 2024 ± in % Eigenkapital in % der Bilanzsumme 46,8% 43,5% Anzahl der Einzelhandelsfilialen5) 171 171 0,0 Verkaufsfläche in Tqm (BHB)6) 2.053 2.051 0,1 Anzahl der Baustoffhandels-Niederlassungen 39 38 2,6 Anzahl Mitarbeitende7) 25.357 24.783 2,3

3) Quelle: GfK DIY-TSR (große DIY Märkte > 1.000 qm) 4) Nomenklatur der Prognosen: Umsatz "auf Vorjahresniveau" = -1% bis +1% | "leicht" = +/- 2% bis +/- 5% | "deutlich" = Veränderungen von mehr als 6%.

Adj. EBIT "auf Vorjahresniveau" = -5% bis +5% | "leicht" = +/- 5% bis +/- 12% | "deutlich" = > +/- 12%. 5) davon 169 HORNBACH Bau- und Gartenmärkte sowie zwei BODENHAUS Fachmärkte 6) Verkaufsfläche BHB: Geschlossene Halle (beheizt oder unbeheizt): 100%; überdachte Freifläche (unbeheizt): 50%; Baustoff Drive-In (unbeheizt): 50%; nichtüberdachte Freifläche (unbeheizt): 25%. 7) Mitarbeiterzahl zum Stichtag, einschließlich passiver Beschäftigungsverhältnisse Hinweis

Die Quartalsmitteilung des HORNBACH Holding AG & Co. KGaA Konzerns für Q3/9M 2024/25 ist online verfügbar unter: www.hornbach-holding.de . Eine Telefonkonferenz für Analysten und Investoren (Englisch) findet heute, 20. Dezember 2024, um 8:30 Uhr statt. Die Live-Übertragung ist über den folgenden Link verfügbar: https://channel.royalcast.com/landingpage/hornbach/20241220_1/ Über die HORNBACH Gruppe Die HORNBACH Gruppe ist ein unabhängiger, familiengeführter Einzelhandelskonzern unter dem Dach der HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, die an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und im SDAX vertreten ist. Die größte Tochtergesellschaft HORNBACH Baumarkt AG betreibt 171 großflächige Bau- und Gartenmärkte (inklusive Fachmärkte) sowie Online-Shops in neun europäischen Ländern. Zum Konzern gehören darüber hinaus die HORNBACH Baustoff Union, ein regionales Baustoff-handelsunternehmen mit 39 Standorten im Südwesten Deutschlands und Frankreich, sowie die HORNBACH Immobilien AG, die für den Konzern Einzelhandelsimmobilien entwickelt. Im Geschäftsjahr 2023/24 (Bilanzstichtag: 29. Februar 2024) erzielte die HORNBACH Gruppe einen Nettoumsatz von 6,2 Mrd. EUR und gehört damit zu den fünf größten Handelsunternehmen für Bau- und Gartenbedarf in Europa. Der Konzern beschäftigt rund 25.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Presse- und Investor Relations Kontakt Antje Kelbert

Leiterin Investor Relations

Tel.: +49 (0) 6348 / 60 2444

antje.kelbert@hornbach.com



Christian Grether

Pressesprecher

Tel.: +49 (0) 6348 / 60 2571

christian.grether@hornbach.com Anne Spies

Senior Investor Relations Manager

Tel.: +49 (0) 6348 / 60 4558

anne.spies@hornbach.com



Maximilian Franz

Investor Relations Manager

Tel.: +49 (0) 6348 / 60 2071

maximilian.franz@hornbach.com



HORNBACH Holding auf LinkedIn



20.12.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com