Santa Clara, Kalifornien (ots/PRNewswire) -SANTA CLARA, Kalifornien, 20. Dezember 2024 /PRNewswire/ - Hillstone Networks, ein führender Anbieter von Cybersicherheitslösungen, blickt stolz auf seine wichtigsten Erfolge im Jahr 2024 zurück, das ein weiteres Jahr des nachhaltigen Wachstums und der Expansion darstellt. Mit dem Schwerpunkt auf Innovation und proaktivem Schutz vor Cyber-Bedrohungen verstärkt das Unternehmen weiterhin sein Engagement für die Sicherheit von Unternehmen weltweit.Zu den wichtigsten Erfolgen im Jahr 2024 gehören:1. Erweiterung der umfassenden Sicherheitsplattform: Im Jahr 2024 erweiterte Hillstone sein Lösungsportfolio und festigte damit seine Position als Marktführer im Bereich Cybersicherheit. Die Suite der nächsten Generation, die fortschrittlichen Schutz vor Bedrohungen, Risikomanagement und Echtzeit-Transparenz umfasst, wird bereits von über 28.000 Unternehmen in mehr als 60 Ländern eingesetzt.2. Wachstum der weltweiten Anerkennung: Das Unternehmen wurde von Branchenanalysten als führend im Quadranten der Cybersicherheitsanbieter anerkannt, was seine Fähigkeit unterstreicht, effektive und nahtlos integrierbare Lösungen für komplexe IT-Umgebungen zu liefern.3. Innovationen in der künstlichen Intelligenz: Durch die Integration von KI in seine Plattformen hat Hillstone seine Fähigkeiten zur Erkennung von und Reaktion auf Bedrohungen erheblich verbessert. Diese Technologien haben entscheidend dazu beigetragen, Angriffe zu antizipieren und zu entschärfen, bevor sie sich auf kritische Kundeninfrastrukturen auswirken.4. Engagement für die Sensibilisierung und Aufklärung in Sachen Cybersicherheit: Im Einklang mit seiner Mission, die globale Cybersicherheit zu stärken, hat Hillstone eine Reihe von Schulungsprogrammen und Bildungsressourcen für Unternehmen und Einzelpersonen ins Leben gerufen, um das Bewusstsein und die Bereitschaft zur Abwehr von Cyberbedrohungen zu verbessern.Vision für die Zukunft:Auch im Jahr 2025 ist Hillstone Networks bestrebt, die Entwicklung der Cybersicherheit in einer zunehmend vernetzten Welt anzuführen. Zu den wichtigsten Zielen für das kommende Jahr gehören:1. Ausbau des globalen Partner-Ökosystems: Hillstone plant, sein Netzwerk strategischer Partner zu erweitern, um seine Sicherheitslösungen in verschiedene technologische Plattformen zu integrieren.2. Fortschritte bei der proaktiven Cybersicherheit: Das Unternehmen wird stark in KI und maschinelles Lernen investieren, um Cyberangriffe vorherzusagen, bevor sie auftreten, und so die Cybersicherheit von einem reaktiven zu einem präventiven Ansatz umwandeln.3. Vorreiterrolle bei Innovationen: Hillstone bleibt der kontinuierlichen Innovation verpflichtet und entwickelt neue Lösungen und Funktionen, um aufkommende Herausforderungen im Bereich der Cybersicherheit zu bewältigen, wie z. B. den Schutz cloudbasierter Infrastrukturen und das Sicherheitsmanagement in hybriden Umgebungen."Bei Hillstone Networks ist es unsere Vision, eine Zukunft zu schaffen, in der Unternehmen mit vollem Vertrauen agieren können, in dem Wissen, dass sie durch die fortschrittlichsten Cybersicherheitslösungen geschützt sind", sagte Tim Liu, CTO und Mitbegründer von Hillstone Networks. "Wir blicken optimistisch auf das Jahr 2025 und sind bereit, uns neuen Herausforderungen zu stellen und unseren Kunden die innovativsten Tools zur Verfügung zu stellen, um ihre Daten und Systeme zu schützen."Informationen zu Hillstone Networks Der integrative Cybersicherheitsansatz von Hillstone Networks basiert auf einer visionären, KI-gestützten und zugänglichen Plattform, die Abdeckung, Kontrolle und Konsolidierung bietet, um über 28.000 globale Unternehmen zu schützen. Hillstone ist ein zuverlässiger Marktführer im Bereich der Cybersicherheit und schützt kritische Anlagen und Infrastrukturen, vom Edge bis zur Cloud, unabhängig davon, wo sich die Arbeitslasten befinden. Weitere Informationen finden Sie unter www.hillstonenet.com.inquiry@hillstonenet.comMedienkontakt:Zeyao Hu+1 4085086750inquiry@hillstonenet.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/765968/Hillstone_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/hillstone-networks-feiert-erfolge-im-bereich-cybersicherheit-und-blickt-einer-innovativen-zukunft-im-jahr-2025-entgegen-302336753.htmlOriginal-Content von: Hillstone Networks, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/174326/5935246