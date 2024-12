Berlin (ots) -Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) hat die Kürzungen im Haushalt für das kommende Jahr nochmal gegen Kritik verteidigt.Die am Donnerstag vom Abgeordnetenhaus beschlossenen Einsparungen in Höhe von insgesamt drei Milliarden Euro seien notwendig, sagte Wegner am Freitagmorgen im rbb24 Inforadio. Berlin müsse weiter sparen.Wegner stellte zugleich in Aussicht, dass bei der Aufstellung des nächsten Doppelhaushalts für die Jahre 2026/2027 die Einschnitte weniger gravierend ausfallen als zuletzt:"Wir werden uns das jetzt genau anschauen - wie die Entwicklung sein wird, die steuerliche Entwicklung, die wirtschaftliche Entwicklung, vieles mehr. Ich glaube, das schlimme Jahr, drei Milliarden (Euro) aus einem Haushalt rauszunehmen, das liegt hinter uns. So schwere, tiefe Sparmaßnahmen, so schmerzhafte Entscheidungen, wie wir sie jetzt hinter uns haben, so wird es im kommenden Jahr nicht sein."Das Interview zum Nachhören: https://ots.de/AoVeW3Pressekontakt:Rundfunk Berlin-Brandenburgrbb24 InforadioChef/Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deOriginal-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51580/5935306