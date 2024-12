Frankfurt am Main (ots) -Acht Kindertagesstätten engagieren sich im Projekt "Karg Campus Kita Niedersachsen" intensiv für eine inklusive Begabungsförderung, um die Aufwachs- und Lebensbedingungen von Kindern - unabhängig von sozialer, kultureller oder sprachlicher Herkunft - nachhaltig zu verbessern. Anlässlich eines Netzwerktreffens in Hannover entstand ein Film, der Einblicke in den Kita-Alltag gibt und zeigt, wie begabungsförderliche Strukturen etabliert wurden.Das von 2022 bis 2026 laufende Kooperationsprojekt der Karg-Stiftung und des Niedersächsischen Instituts für frühkindliche Bildung und Entwicklung (nifbe) unterstützt die teilnehmenden Kitas dabei, zu Kompetenzzentren für Begabungsförderung zu werden. Die Karg-Stiftung legt dabei besonderen Wert auf die Stärkung begabungsförderlicher Strukturen, um Kinder frühzeitig in ihren Begabungen zu fördern und gezielt zu unterstützen.Innovative Ansätze in der Praxis"Wir wollen hinter die Fassade jedes Kindes schauen und seine verborgenen Schätze heben", erklärt Nadine Seebode, Leiterin des Kindergartens am Springhof in Bad Laer. Dazu hat die Kita das Konzept der "Schatzkisten" entwickelt, das die individuellen Stärken und Interessen der Kinder sichtbar macht. Ziel ist es, den Kindern eine Bühne für ihre Begabungen zu bieten und sie gezielt zu fördern.Auch die Zusammenarbeit mit Familien und die Vernetzung mit lokalen Partnern ist ein zentraler Aspekt des Projekts. Niedrigschwellige Kommunikationswege wie Flyer in einfacher Sprache oder Begegnungsangebote wie ein Kita-Café erleichtern es, Familien für die Begabungsförderung zu gewinnen. Gleichzeitig entstehen Kooperationen mit Büchereien sowie Kultur- und Sportvereinen, um den Kindern vielfältige Bildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten zu eröffnen.Stärkung durch Austausch und ProzessbegleitungDie enge Begleitung durch die Karg-Stiftung und das nifbe verbessert nicht nur die pädagogische Qualität, sondern stärkt auch die Selbstreflexion der Fachkräfte. "Unser Blick auf die Kinder hat sich verändert - wir sehen sie jetzt stärkenorientierter. Das hilft uns in der Arbeit und motiviert das gesamte Team", berichtet Nadine von der Fecht, Erzieherin der St. Nicolai Kita Cadenberge."In der Prozessbegleitung sensibilisieren wir dafür, die Lebenswelten der Kinder und ihrer Familien in den Blick zu nehmen: Wie leben sie? Was brauchen sie? Was interessiert sie? Wie können wir sie unterstützen? Von dort aus entwickeln wir passgenaue Angebote", ergänzt Michaela Kruse, Prozessbegleiterin beim Niedersächsischen Institut für frühkindliche Bildung und Entwicklung (nifbe).Regelmäßige Netzwerktreffen ermöglichen den Kitas, Ideen auszutauschen, gemeinsam Konzepte zu entwickeln und diese in kleinen, umsetzbaren Schritten zu realisieren. Dabei zeigen selbst kleine Maßnahmen, wie Kooperationen mit Büchereien oder neue Beobachtungsansätze, bereits große Wirkung.Perspektiven für die ZukunftIm frühkindlichen Alter wird der Grundstein für die Potenzialentfaltung und den gesamten Bildungsverlauf eines Kindes gelegt. Das Projekt "Karg Campus Kita Niedersachsen" verdeutlicht eindrucksvoll, wie entscheidend es ist, Begabungsförderung fest in der frühkindlichen Bildung zu verankern. Es stärkt die pädagogische Praxis und eröffnet Kindern neue Chancen, ihre Stärken und Potenziale zu entfalten.FilmbeitragBegabungsförderung in der Kita - Unabhängig von sozialer, kultureller oder sprachlicher Herkunft https://youtu.be/AwyM2-XpIe8Kurzinfos zum Projekt Karg Campus Kita Niedersachsen- KooperationspartnerKarg-StiftungNiedersächsisches Institut für frühkindliche Bildung und Entwicklung (nifbe)- Wissenschaftliche BegleitungInstitut für Theorie und Empirie des Sozialen (ITES), Prof. Dr. Peter Cloos- Laufzeit: 2022 - 2026- Fördersumme: 650.000 EUR- Kita-ProjektstandorteBad Laer, Kindergarten am SpringhofCadenberge, Kindertagesstätte St. NicolaiCelle, KTE im französischen GartenEmden, Kinnerhuus Middenmang BorssumFriedland, Integrative Kindertagesstätte RegenbogenlandNordstemmen, CJD-KindertagesstätteVeldhausen, Kindertagesstätte LummerlandWeener, Filius KindertagesstättePressekontakt:Sabine WedemeyerLeitung Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitNiddastraße 3560329 Frankfurt am MainT +49 69 874 027-27M +49 160 90 98 49 16sabine.wedemeyer@karg-stiftung.dewww.karg-stiftung.dewww.fachportal-hochbegabung.deOriginal-Content von: Karg-Stiftung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/118144/5935329