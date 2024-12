Düsseldorf/Neustadt an der Weinstraße (ots) -Weihnachtliche Stimmung an der Weinstraße: Zusammen mit ihrem Botschafter Peter Maffay hat das Team der Deutschen Postcode Lotterie am Donnerstag im Rahmen einer Sonderverlosung 298 Gewinner*innen in Neustadt an der Weinstraße mit unglaublichen zwei Millionen Euro überrascht. Als Dank und Zeichen der Wertschätzung für ihr Engagement hat zudem die Tafel Rheinland-Pfalz/Saarland stellvertretend für alle 13 Tafel-Landesverbände einen Förderscheck in Höhe von einer Million Euro erhalten.Weihnachtliche Klänge, festlich geschmückte Stände und der Duft von gebrannten Mandeln: Im Rahmen der großen Dezember-Sonderverlosung in Höhe von unglaublichen zwei Millionen Euro hat die Soziallotterie Gewinner*innen und Ehrenamtliche der Tafel Neustadt an der Weinstraße auf einem eigens eingerichteten, mobilen Weihnachtsmarkt versammelt - getreu ihrem Motto "Zusammen gewinnen. Zusammen helfen."Besonderen Grund zur Freude hatten zwei Neustädter, deren Postcode 67433 GF gezogen wurde und die dank ihrer beiden Lose über jeweils 500.000 Euro jubeln durften. Darunter Glückspilz Michael*, der sich von dem Gewinn ein Wohnmobil kaufen und gemeinsam mit seiner Frau Erika* unter anderem nach Norwegen reisen möchte. Den großen Scheck erhielt der Lokführer von Lotterie-Botschafter Peter Maffay: "Zum ersten Mal habe ich die Gewinner der Deutschen Postcode Lotterie persönlich überrascht", sagte der Musiker. "Für mich war es ein einzigartiges Erlebnis, die Emotionen der Menschen hautnah mitzuerleben und zu sehen, dass so ein großer Gewinn ihr Leben verändert".Eine Million Euro für weitere 296 Postleitzahl-GlückspilzeWährend sich die beiden Postcode-Gewinner*innen über insgesamt eine Million Euro freuten, teilten sich 296 weitere Glückspilze mit 411 Losen in der Postleitzahl 67433 ebenfalls eine Million Euro, was 2.433 Euro pro Los entspricht. Da einige unter ihnen nicht nur ein Lotterie-Los, sondern zwei oder gar drei besitzen, gewannen sie auch die doppelte bzw. dreifache Summe. 63 Gewinner*innen mit zwei Losen sackten 4.866 Euro ein, 26 Gewinner*innen mit drei Losen 7.299 Euro."Zusammen gewinnen. Zusammen helfen."Doch nicht nur die Gewinner*innen durften sich freuen, auch der gute Zweck gewinnt bei der Deutschen Postcode Lotterie immer mit. Allein in Rheinland-Pfalz konnten so bereits 235 soziale und grüne Projekte von gemeinnützigen Organisationen mit über zwölf Millionen Euro gefördert werden. Da sich die Soziallotterie schon seit Jahren bundesweit für alle Landesverbände der Tafeln und die damit verbundene, ehrenamtliche Hilfe zehntausender Menschen stark macht, hatte sie sich zum Jahresabschluss etwas Besonderes überlegt, um diesem so wichtigen Engagement ihren Dank auszudrücken: Stellvertretend für die bundesweit rund 75.000 Tafel-Mitarbeiter*innen, darunter 96 Prozent Ehrenamtliche, hatte die Soziallotterie nicht nur zahlreiche Mitarbeitende der Tafel Neustadt zum Weihnachtsfest eingeladen, sondern auch einen riesigen Scheck in Höhe von einer Million Euro im Gepäck.Botschafter Peter Maffay überreichte den Scheck an die Vorsitzende des Tafel-Landesverbandes Rheinland-Pfalz/Saarland Sabine Altmeyer-Baumann, die sich über die Förderung natürlich riesig freute: "Vielen Dank! Das ist eine grandiose Förderung und ein tolles Weihnachtsgeschenk. Von diesem Geld werden alle 970 Tafeln einen Teil bekommen, damit sie sich auch im nächsten Jahr wieder für die Bedürftigen in ganz Deutschland einsetzen können." Die Millionen-Förderung wird auf alle Landesverbände der Tafeln aufgeteilt und kommt den Ehrenamtlichen für gemeinsame Aktivitäten zugute.Fast 1.000 Tafeln in ganz Deutschland und tausende Ehrenamtliche vor Ort verfolgen mit ihrer Arbeit ein Ziel: Lebensmittel vor der Tonne bewahren, armutsbetroffenen Menschen helfen und Räume für Begegnungen schaffen. Von dieser Unterstützung ist auch Peter Maffay begeistert: "Das Engagement der zumeist ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen bei den hunderten Tafeln in ganz Deutschland ist nicht hoch genug einzuschätzen. Insbesondere in diesen Zeiten leisten sie eine großartige Arbeit, die unseren Dank und unsere Anerkennung verdient. Mit ihrem Engagement lindern die Tafeln nicht nur Not und reduzieren die Verschwendung von Lebensmitteln, sie leisten auch einen Beitrag zum sozialen Zusammenhalt in der Gesellschaft." Insgesamt hat die Deutsche Postcode Lotterie die Tafeln deutschlandweit bereits mit mehr als fünf Millionen Euro unterstützt.Rheinland-Pfalz im Postcode-GlückDie Teilnehmer*innen der Deutschen Postcode Lotterie in Rheinland-Pfalz konnten sich bereits über zwei große Gewinne freuen: Im Januar 2022 jubelten in Bad Neuenahr-Ahrweiler 319 Glückspilze über den Monatsgewinn in Höhe von 1,4 Millionen Euro, den Lotteriebotschafter Kai Pflaume persönlich überreicht hatte. Im August 2017 freute sich in Mainz Mira*, die beim Monatsgewinn 500.000 Euro abräumte. 17 weitere Mainzer*innen gewannen zusammen ebenfalls 500.000 Euro. Weitere Infos gibt es hier (https://www.postcode-lotterie.de/ergebnisse/monatsgewinn).*Der Deutschen Postcode Lotterie ist der Umgang mit personenbezogenen Daten wichtig. Wir achten die Persönlichkeitsrechte unserer Gewinner*innen und veröffentlichen Namen, persönliche Informationen sowie Bilder nur nach vorheriger Einwilligung. Gewinner*innen sowie Angehörige werden mit ihren Vornamen genannt.Über die Deutsche Postcode LotterieDie Deutsche Postcode Lotterie ist eine Soziallotterie, d. h. es gehen mindestens 30 Prozent aller Loseinnahmen an Projekte aus den Bereichen Chancengleichheit, sozialer Zusammenhalt sowie Natur- und Umweltschutz. So förderte die Postcode Lotterie seit ihrer Gründung 2016 in Deutschland bereits über 6.500 soziale und grüne Projekte mit mehr als 325 Millionen Euro. Über die Auswahl der Projekte entscheidet ein Beirat unter Vorsitz von Sabine Leutheusser-Schnarrenberger und Prof. Dr. Rita Süssmuth. Weitere Informationen unter: www.postcode-lotterie.de/projekte.Das Konzept der Postcode Lotterie ist einzigartig: Losbesitzer*innen nehmen mit ihrem "Postcode" teil. Dieser besteht aus der Postleitzahl ihres Wohnorts und zwei automatisch vergebenen Buchstaben für ihre unmittelbare Nachbarschaft. Ein Postcode umfasst mehrere Privathaushalte, weshalb ganze Nachbarschaften zusammen gewinnen und zugleich Gutes tun. Jede Person kann maximal drei Lose à 12,50 Euro erwerben. Beim Monatsgewinn werden insgesamt 1.400.000 Euro verteilt - alle Lose mit dem gezogenen Postcode teilen sich 700.000 Euro und alle übrigen Lose mit der dazugehörigen Postleitzahl ebenfalls.Postcode Lotterien international: Zusammen starkDie Deutsche Postcode Lotterie gehört zur Familie der internationalen Postcode Lotterien, die es bereits in fünf europäischen Ländern gibt. Im Jahr 1989 wurde in den Niederlanden die erste der Soziallotterien gegründet. Es folgten Schweden, Großbritannien, Deutschland und Norwegen. Alle Postcode Lotterien haben zusammen bereits mehr als 13,5 Milliarden Euro für gemeinnützige Zwecke bereitgestellt. Damit gehören sie zu den größten privaten Fördermittelgebern der Welt.Postcode-Botschafter*innen des GlücksDer erste Botschafter der Postcode Lotterien war Friedensnobelpreisträger Nelson Mandela. Seitdem konnten die internationalen Postcode Lotterien viele bekannte Persönlichkeiten als Botschafter*innen gewinnen, darunter George Clooney, Emma Thompson, Muhammad Yunus, Rafael Nadal, Nadia Murad, Katarina Witt, Toni Kroos und Kai Pflaume, Michael Patrick Kelly und Peter Maffay.