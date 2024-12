EQS-News: Circus SE / Schlagwort(e): Auftragseingänge

Circus automatisiert mit KI und Robotik die Mitarbeitenden-Verpflegung für STRABAG Real Estate



20.12.2024 / 10:10 CET/CEST

Circus automatisiert mit KI und Robotik die Mitarbeitenden-Verpflegung für STRABAG Real Estate Die Immobilienentwicklung STRABAG Real Estate GmbH ist ein Tochter- Unternehmen der STRABAG SE, einem der führenden Technologiekonzerne für Baudienstleistungen in Europa mit über 86.000 Mitarbeitenden.

Der neu gewonnene Kunde STRABAG Real Estate GmbH will ab 2025, zunächst am Münchner Standort, den Circus CA-1 Kochroboter zur Verpflegung von Mitarbeitern einsetzen.

Der KI-gesteuerte Roboter CA-1 von Circus soll perspektivisch auch tiefer in die Organisation und weitere Anwendungsfälle integriert werden. Hamburg, 20. Dezember 2024 - Circus SE (Xetra: CA1 ), ein führendes Technologieunternehmen im Bereich künstliche Intelligenz und Robotik für autonome Food-Service Lösungen, gewinnt die STRABAG Real Estate GmbH für den Einsatz des autonomen Kochroboters CA-1 von Circus und der verbundenen KI-Software zur Mitarbeitenden-Verpflegung an Standorten ohne Kantine. Der Roboter, ausgestattet mit der firmeneigenen KI-Plattform CircusAI sowie modernster Automatisierungs- und Machine-Learning-Technologien, bietet nahezu unbegrenzte Variationsmöglichkeiten bei der Zubereitung frischer Gerichte. Ziel ist es, zunächst die Versorgung von Personal am Münchner Standort zu verbessern, den Einsatz in den Immobilienprojekten zu standardisieren und perspektivisch auch die Verpflegung von Baustellenpersonal auf Großbaustellen effizient und nachhaltig zu gestalten. Mit seiner kompakten Bauweise auf unter 8 m² und integrierter KI setzt der CA-1 neue Maßstäbe in der Automatisierung von Verpflegungsleistungen. "Mit dem CA-1 setzen wir auf moderne KI und Robotik, um die Verpflegung von Mitarbeitenden und Baustellenpersonal grundlegend zu verändern", erklärt Nikolas Bullwinkel, CEO der Circus SE. "Eine gute Verpflegung im Alltag ist in dieser Industrie essenziell. Gemeinsam mit STRABAG Real Estate setzen wir dort an, wo es keine ausreichende Kantinen-Infrastruktur vor Ort gibt, und verbessern so signifikant das Angebot. Der Gewinn dieses Kunden ist ein erster Schritt in der autonomen Mitarbeitenden-Versorgung von Fachkräften im Bauwesen." Kersten Waltz, Bereichsleiter von STRABAG Real Estate Bayern, erklärt: "Mit dem CA-1 heben wir die Qualität und das Angebot der Verpflegung unserer Mitarbeitenden auf ein neues Niveau - zunächst am Unternehmensstandort München und in Zukunft perspektivisch auch auf unseren Baustellen. Durch den geringen baulichen Aufwand sehen wir zudem die Chance, auch in Bestandsgebäuden Gemeinschaftsräume nachträglich mit diesem ressourcenschonenden und autonomen gastronomischen Konzept zu ergänzen." Circus sieht insbesondere in Asien und im Mittleren Osten, Regionen mit hohem Wachstum und zahlreichen Großprojekten, ein enormes Marktpotenzial in der Verpflegung auf Großbaustellen und profitiert von einem hohen Kundeninteresse. Die Kombination aus autonomer KI-Technologie und robuster Hardware macht den CA-1 zu einer der innovativsten Lösungen im globalen Bauwesen. Bereits in den ersten Monaten seit Beginn der Kommerzialisierung im zweiten Quartal dieses Jahres konnte Circus mehr als 8.600 Vorbestellungen aus verschiedenen Branchen verzeichnen. Diese entsprechen einem jährlichen Umsatzpotenzial von EUR 1,1 Milliarden aus wiederkehrenden Einnahmen durch AI-Softwaregebühren sowie EUR 1,7 Milliarden aus dem Bereich Robotik. Mit dieser technologischen Innovation unterstreicht Circus seine Führungsrolle im Bereich KI-gestützter Automatisierung, während das Unternehmen gleichzeitig die globale Transformation der Baustellenverpflegung vorantreibt. Über Circus Group Circus SE (XETRA: CA1 ) ist ein weltweit führendes Unternehmen für KI-Lösungen und autonome Robotik und transformiert den 2,6 Billionen Euro schweren Food-Service-Sektor durch den Einsatz autonomer Systeme. Mit seiner proprietären KI-Plattform CircusAI und dem weltweit ersten kommerziell nutzbaren KI-Roboter im Food-Service-Sektor, CA-1, setzt Circus neue Maßstäbe, um den branchenspezifischen Fachkräftemangel zu bewältigen.

Über STRABAG Real Estate GmbH Seit rund 60 Jahren plant, errichtet, vermietet und verkauft STRABAG Real Estate (SRE) Immobilien, bei Bedarf auch als Dienstleisterin. Die Konzepte sind auf die Bedürfnisse der Menschen ausgerichtet, die in Gebäuden von STRABAG Real Estate arbeiten, leben, übernachten oder einkaufen. Um die Nähe zum Kunden zu gewährleisten, betreuen regionale Teams ihre Kunden an 18 Standorten in acht europäischen Ländern. Mit mehr als 650 Projekten und rund 240 Mitarbeitenden gehört STRABAG Real Estate zu den größten Immobilienentwicklern Europas und verantwortet Projekte in Deutschland, Luxemburg und Belgien, in Österreich und im CEE-Raum. Die Muttergesellschaft ist STRABAG SE, ein europäischer Technologiekonzern für Baudienstleistungen und führend in Innovation und Kapitalstärke mit weltweit rund 86.000 Mitarbeitenden.

Circus SE

Hongkongstrasse 6

20457 Hamburg

press@circus-group.com



