Baden-Baden (ots) -Am 25. Dezember 2024 sendet DASDING von 10 bis 20 Uhr die Sendung "Alleinachten", die von einem Großteil der Jungen Programme der ARD übernommen wird. Neben DASDING, der jungen Welle des SWR, läuft die Sendung auch bei PULS (BR), FRITZ (rbb), YouFM (HR), NJOY (NDR) und Sputnik (MDR) und ist somit in fast dem gesamten Bundesgebiet zu hören. Die Sendung ist für junge Menschen konzipiert, die den ersten Weihnachtsfeiertag allein verbringen müssen - zum Beispiel aus beruflichen Gründen, weil sie krank sind oder die Familie zerstritten ist. In "Alleinachten" soll das Gefühl vermittelt werden, dennoch Teil einer Gemeinschaft zu sein. Moderiert wird "Alleinachten" von den DASDING Moderatoren Lucas "Bänschi" Bänsch und Thomas Sachsenmaier.Modernes Radio verbindet Nähe und UnterhaltungMax Lotter, stellvertretender Programmchef von DASDING, erläutert: "Einsamkeit ist ein wachsendes gesellschaftliches Thema - gerade bei jungen Menschen. Besonders an Feiertagen rund um Weihnachten spüren viele diese Stille noch stärker. Genau hier setzen wir mit 'Alleinachten' an. Mit der zehnstündigen Sendung wollen wir Gemeinschaft schaffen und junge Menschen aus ganz Deutschland miteinander verbinden. Denn auch das verstehen wir als Teil unseres öffentlich-rechtlichen Auftrags. Wir wollen die Botschaft vermitteln: Wir sind da. Für alle." In "Alleinachten" kommen junge Menschen zu Wort und berichten von ihren Erfahrungen, Weihnachten in besonderen Situationen zu erleben - etwa bei der Arbeit oder fernab ihrer Familien. Persönliche Musikwünsche sollen dabei eine emotionale Verbindung schaffen: eine ganze Stunde lang werden ausschließlich Musikwünsche der Hörer:innen gesendet, die so das Programm mitgestalten können. Veranstaltungstipps und interaktive Spiele zeigen auf, wie man die Feiertage auch allein ganz besonders gestalten kann.Feiertagsprogramm der jungen Wellen der ARD"Alleinachten" ist eine von mehreren Shows, die im Rahmen der verstärkten Kooperation der jungen Programme der ARD an Feiertagen gemeinsam veranstaltet wird. Neben dem DASDING-Programm "Alleinachten" gibt es außerdem "Socken oder Zocken" (rbb/Fritz) am 26. Dezember, "Übernahme XXL" und "Kickoff 2025" (WDR/1LIVE) am 31. Dezember und "Neustart 2025" (HR/YouFM) am 1. Januar 2025. Diese Sendungen werden ebenfalls jeweils in DASDING (SWR), PULS (BR), FRITZ (rbb), YouFM (HR), NJOY (NDR) und Sputnik (MDR) übertragen.