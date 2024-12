NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Freitag nachgegeben. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Februar kostete zuletzt 72,26 US-Dollar. Das waren 62 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung fiel ebenfalls um 62 Cent auf 68,76 Dollar. Im Vergleich zum Wochenstart gaben die Ölpreise merklich nach. So hatte der Brent-Preis am Montag noch über 74 Dollar gekostet.

Die Ölpreise knüpften so an ihre jüngsten Verluste an. Der stärkere Dollar hat die Preise zuletzt belastet. Rohöl wird in Dollar gehandelt. Die stärkere US-Währung macht Rohöl für Anleger aus anderen Währungsräumen teurer.

Die US-Notenbank hatte am Mittwoch die Aussicht auf weitere Leitzinssenkungen im kommenden Jahr gedämpft und so den Dollarkurs beflügelt. Auch die weiterhin schwächelnde chinesische Wirtschaft belastet die Ölpreise./jsl/la/jha/