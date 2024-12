Cantourage ist nun auch in Polen aktiv. Der polnische Markt wird zusammen mit dem Partner PharmaVitae erschlossen. Dieser polnische Pharmagroßhändler beliefert 1.200 Apotheken. Zunächst liefert Cantourage Mac1 in das Nachbarland, weitere Produkte sollen 2025 folgen. Der polnische Cannabis-Markt ist noch in einer frühen Phase, er dürfte ...

