Köln (ots) -Ja is' denn heut schon Weihnachten? Fast! Und für alle Ungeduldigen gibt es am 21.12., live um 20:15 Uhr die ultimative vorgezogene TV-Bescherung. Deutschlands größte Entertainer Stefan Raab und Michael Bully Herbig treten als Power-Duo in dem neuen spektakulären Live-Show-Event "Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli" zu einem Wettkampf der Extraklasse an, bei dem ein Preisgeld von 250.000 Euro für den Kandidaten winkt. Die Ansage des ehrgeizigen Duos ist eindeutig: Gemeinsam sind die Zwei unschlagbar und nehmen den Kampf gegen "irgendson Schnulli" nur zu gerne auf. Insgesamt vier Kontrahenten haben am Samstag die Chance und machen zu Anfang in kurzen Spielrunden untereinander aus, wer der ultimative Gegner von Team Raab und Bully in der Show sein wird.Stefan Raab im Interview mit RTL zur Entstehung des Showtitels: "Das war eigentlich ein Scherz. Ich habe mit der damaligen RTL Chefin gesprochen, deren Job ich ja übernommen habe mittlerweile. Und sie hat mich gefragt, wie die Show denn heißen soll. Da habe ich gesagt: 'Weiß ich noch nicht'. Irgendwas mit "Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli", war ein Gag. Und dann hat sie gesagt: 'Das ist doch ein guter Titel.' Dann habe ich Bully angerufen und habe es ihm mitgeteilt. Und Bully war direkt begeistert von dem Titel. Der Titel war eigentlich das, was ihn überzeugt hat. Ich habe ihm damit noch nicht mal das Spielprinzip erklärt, sondern ich habe ihm nur gesagt: Pass auf, ich habe eine Idee, wir machen eine Show, die heißt 'Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli'. Da hat er spontan gesagt: 'Da bin ich dabei'. Manchmal ist es ja so, das ist wie bei einem Song. Manchmal ist es das eine Wort. Oder die eine kleine Melodie in dem Song, die das Ding zum Hit macht. Und man weiß gar nicht, warum. Ich hoffe, dass der Titel schon reicht."Hier geht's zum ausführlichen Interview mit Stefan RaabHier geht's zu den O-Tönen von Stefan RaabUnd dann heißt es: "Lasset die Spiele beginnen!". In 12 Spielrunden tritt das Duo Stefan & Bully gegen den finalen Kandidaten an. Die Challenges reichen von spektakulären Außenspielen, kniffeligen Quizrunden über außergewöhnliche Geschicklichkeitscompetitions - nur ehrgeizige Allrounder können hier punkten. Wenn der Kandidat das Dreamteam schlägt, winkt ein Preisgeld von 250.000 Euro. Sollte das Dreamteam Stefan & Bully triumphieren, bleibt das Geld im Pott und in der nächsten Ausgabe wird um 500.000 Euro gespielt. Moderiert wird die spektakuläre TV-Show von Publikumsliebling Elton. Die Spiele werden kommentiert von Frank "Buschi" Buschmann.Produziert wird "Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli" von Raab Entertainment im Auftrag von RTL. Die redaktionelle Verantwortung bei RTL haben Alexander Wüster (Executive Producer) und Sandra Wächtershäuser (Head of Producers) unter der Leitung von Markus Küttner (Unterhaltungschef RTL).