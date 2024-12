EQS-News: GRAMMER Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Finanzierung

GRAMMER AG setzt planmäßige Refinanzierung in anspruchsvollem Marktumfeld erfolgreich um



20.12.2024 / 12:07 CET/CEST

GRAMMER AG setzt planmäßige Refinanzierung in anspruchsvollem Marktumfeld erfolgreich um Ursensollen, 20. Dezember 2024 - Die GRAMMER AG hat ihre langfristige Konzernfinanzierung erfolgreich mit zwei neuen Konsortialkrediten im Gesamtvolumen von 260 Millionen Euro gesichert. Trotz eines herausfordernden Branchenumfelds konnte sich das Unternehmen dabei auch den Zugang zum chinesischen Finanzierungsmarkt erschließen. Die planmäßige Refinanzierung und Erweiterung des Kreditrahmens ermöglicht die Umsetzung der geplanten Geschäftsstrategie, verbessert das Laufzeitenprofil und bietet dem Unternehmen attraktive Konditionen. Die neue Finanzierungsstruktur besteht aus einem syndizierten Darlehen von fünf Banken in China sowie einer syndizierten revolvierenden Betriebsmittelkreditfazilität von fünf Banken in Deutschland. Bereits im Frühjahr wurde die Konsortialkredit-Tranche C unter Beteiligung der KFW in Höhe von 230 Millionen Euro durch eine bilaterale Kreditlinie in Höhe von 200 Millionen Euro mit einer Laufzeit von drei Jahren aus China refinanziert. Zusätzlich erhielt GRAMMER nachrangige Darlehen des Mehrheitsaktionärs Ningbo Jifeng in Höhe von insgesamt 70 Millionen Euro. Die Laufzeiten der neuen Finanzierungsstruktur liegen zwischen 2,5 und 3 Jahren. Jurate Keblyte, CFO der GRAMMER AG: "Die neuen Konsortialkredite geben uns Finanzierungssicherheit für die kommenden Jahre bei der Umsetzung unserer Geschäftsstrategie. Wir bedanken uns bei unseren bestehenden Banken und bei unseren neuen Kreditgebern sowie bei unserem Hauptaktionär für ihr Vertrauen." Unternehmensprofil Die GRAMMER AG mit Sitz in Ursensollen ist spezialisiert auf die Entwicklung und Herstellung von Komponenten und Systemen für die Pkw-Innenausstattung sowie von gefederten Fahrer- und Passagiersitzen für On- und Offroad-Fahrzeuge. Im Bereich Automotive liefert das Unternehmen Kopfstützen, Armlehnen, Mittelkonsolen, hochwertige Interieur-Komponenten und Bediensysteme für die Automobilindustrie an namhafte Pkw-Hersteller und an Systemlieferanten der Fahrzeugindustrie. Der Produktbereich Commercial Vehicles umfasst die Geschäftsfelder Lkw- und Offroad-Sitze (Traktoren, Baumaschinen, Stapler) sowie Bahn- und Bussitze. Mit rund 12.300 Mitarbeiter:innen ist GRAMMER in 19 Ländern weltweit tätig. Die GRAMMER Aktie ist im Prime Standard notiert und wird an den Börsen München und Frankfurt sowie über das elektronische Handelssystem Xetra gehandelt.





Kontakt:

GRAMMER Aktiengesellschaft

Tanja Bücherl

Tel.: 09621 66 2113

investor-relations@grammer.com



