Henstedt-Ulzburg (ots) -Der Online-Süßwarenhändler World of Sweets warnt vor betrügerischen Fakeshops, die gezielt Verbraucher täuschen. Unter Nutzung des Markennamens, des Logos und originaler Werbematerialien betreiben Kriminelle Websites, auf denen das Sortiment von World of Sweets zu unrealistisch günstigen Preisen angeboten wird. Nach Abschluss der Bestellung erhalten die Kunden jedoch keine Ware, sondern werden um ihr Geld betrogen. Markus Heide, Gründer und Geschäftsführer von World of Sweets: "Das, was bei den großen Luxusmarken schon länger passiert, erreicht jetzt auch Anbieter von Fast Moving Consumer Goods."Um sich vor Fakeshops zu schützen, empfiehlt World of Sweets:1. Offizielle Domain prüfen: Bestellungen sollten ausschließlich über die offizielle Webseite www.worldofsweets.de erfolgen.2. Vorsicht bei unrealistischen Preisen: Extrem günstige Angebote sind oft ein Anzeichen für Betrug.3. Social-Media-Profile überprüfen: Falsche Unternehmensseiten sind oft nicht verifiziert oder wirken wenig professionell.4. Bei Unsicherheiten Kontakt aufnehmen: Verbraucher können sich bei Fragen direkt an den Kundenservice von World of Sweets wenden.Die Methoden der Fakeshop-Betreiber sind raffiniert: Neben der Nutzung vermeintlich sicherer Zahlungsanbieter wie Klarna oder PayPal, um Vertrauen zu gewinnen, greifen sie auf gefälschte Tracking-Seiten wie eukusexpress.com zurück. Dort wird den Kunden suggeriert, dass ihre Pakete unterwegs seien, bis hin zur angeblichen Zustellung. Dies erschwert es Verbrauchern, sich gegen vermeintlich nicht erhaltene Ware zu wehren.Die Folgen für World of Sweets sind gravierend: "Wir haben hunderte Anrufe und E-Mails von enttäuschten Kunden in den letzten Wochen erhalten, die nicht verstehen, dass wir mit diesen Fakeshops nichts zu tun haben," erklärt Markus Heide. "Viele von ihnen können nicht nachvollziehen, dass World of Sweets nichts mit den betrügerischen Websites zu tun hat."World of Sweets setzt alles daran, Fakeshops zu bekämpfen. Gemeinsam mit Strafverfolgungsbehörden und Plattformbetreibern werden betrügerische Domains identifiziert und abgeschaltet. Seit Anfang Dezember hat World of Sweets rund 30 Fakeshop-Domains identifiziert. Obwohl ein Großteil davon inzwischen abgeschaltet werden konnte, sind aktuell noch sieben betrügerische Seiten online. Zudem existieren zahlreiche gefälschte Profile in den sozialen Medien, die Verbraucher mit aggressiven Werbekampagnen in die Fakeshops ziehen. Mit bezahlten Anzeigen und unrealistischen Schnäppchenangeboten locken sie täglich neue Opfer auf die betrügerischen Websites."Ein großes Problem ist, dass viele Domainbetreiber und Plattformen zu langsam reagieren," betont Heide. "Jede Minute zählt.""Unsere oberste Priorität ist es, unsere Kunden zu schützen. Deshalb arbeiten wir mit Hochdruck daran, die Öffentlichkeit zu informieren und aufzuklären," sagt Heide. "Wir appellieren an Verbraucher, bei ungewöhnlich günstigen Angeboten skeptisch zu bleiben und ausschließlich über unsere offizielle Webseite zu bestellen."Pressekontakt:Ann-Kristin SchmidtHOSCHKE & CONSORTENa.schmidt@hoschke.deTel. +49 151 463 583 88 und +49 40 36 90 500Original-Content von: World of Sweets, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/142035/5935786