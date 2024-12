München (ots) -Einen fröhlichen Rutsch ins Neue Jahr garantieren Moderator Kai Pflaume und die Teamchefs Bernhard Hoëcker und Elton in amüsanten Raterunden mit ihren prominenten Gästen bei "Wer weiß denn sowas?". Welcher Star gehört wohl zu den gesuchten vier Prozent, um diese zum Jahreswechsel passende Quizfrage richtig beantworten zu können?Wo verbrachten insgesamt 4 Prozent der Deutschen Silvester 2023?a) bei der Arbeitb) im Urlaubc) bei Freunden zuhauseFolgende Rate-Duelle erwarten die Zuschauer in dieser Woche:· Comedy-Duell: Die Fans von Christoph Maria Herbst haben allen Grund, sich aufs neue Jahr zu freuen, denn der Schauspieler hat angekündigt, dass er 2025 im Kino noch einmal in die Rolle des legendären Ekels "Stromberg" schlüpfen wird. Doch zunächst trifft er zum Wettraten auf Jürgen von der Lippe, der im Januar sein neues Buch mit dem Titel "Sextextsextett" veröffentlicht. Diese Paarung verspricht die passenden Comedy-Raketen zur Einstimmung auf jede Menge Silvester-Spaß.· Doktoren-Duell: Zwei "Weißkittel", die sich in ihren "Sprechstunden" nicht nur mit Krankheiten beschäftigen, treffen zum Start ins neue Jahr aufeinander. Der Arzt, Komiker und TV-Moderator Eckart von Hirschhausen tritt zum Wettraten gegen die Notfallmedizinerin und Bestsellerautorin Carola Holzner, besser bekannt als "Doc Caro", an. Wer von beiden hat das richtige Rezept zur Beantwortung schräger Quizfragen?· Schauspieler-Duell: Seit 2016 verrichtet Natalia Wörner als Karla Lorenz in der Serie "Die Diplomatin" in verschiedenen Metropolen ihren Dienst als Botschafterin. 2023 stand sie gemeinsam mit Schauspielkollege Francis Fulton-Smith vor der Kamera, als dieser eine Gastrolle in der Serie übernahm. Fulton-Smith verkörperte zuvor über 15 Jahre lang den sympathischen Mediziner Dr. Christian Kleist in der Serie "Familie Dr. Kleist". Nun treffen die beiden Schauspieler im "Wer weiß denn sowas?"-Studio zum fröhlichen Wettraten wieder aufeinander.Die "Wer weiß denn sowas?"-Woche im Überblick:Montag, 30. Dezember Christoph Maria Herbst / Jürgen von der LippeDienstag, 31. Dezember SilvesterMittwoch, 1. Januar NeujahrDonnerstag, 2. Januar Eckart von Hirschhausen / Doc CaroFreitag, 3. Januar Francis Fulton-Smith / Natalia WörnerHätten Sie gewusst, dass ...insgesamt 4 Prozent der Deutschen Silvester 2023 bei der Arbeit verbrachten?Wer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD-Quiz-App unter www.daserste.de/quiz-app (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.daserste.de%2Fquiz-app&data=05%7C02%7Cagnes.toellner%40ard.de%7C33aa025918514fab479008dd1eab8adf%7Cbcca095d88d442f88260cc216b81f62d%7C0%7C0%7C638700444325777684%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=xfKBybBLZeTrLw7OCIyFA%2B%2BhY9lLt6a11%2BmlwpmWr0c%3D&reserved=0) kostenlos herunterladen."Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUAL GmbH im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk."Wer weiß denn sowas?" im Internet unter www.daserste.de/wer-weiss-denn-sowas (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.daserste.de%2Fwer-weiss-denn-sowas&data=05%7C02%7Cagnes.toellner%40ard.de%7C33aa025918514fab479008dd1eab8adf%7Cbcca095d88d442f88260cc216b81f62d%7C0%7C0%7C638700444325790382%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=gTrHcasbtjdRxpRscpN9JPx%2F3%2FlVEd1bTeiTVr3qg8o%3D&reserved=0)"Wer weiß denn sowas?" in der ARD Mediathek: https://www.ardmediathek.de/daserste/wer-weiss-denn-sowas (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ardmediathek.de%2Fdaserste%2Fwer-weiss-denn-sowas&data=05%7C02%7Cagnes.toellner%40ard.de%7C33aa025918514fab479008dd1eab8adf%7Cbcca095d88d442f88260cc216b81f62d%7C0%7C0%7C638700444325802632%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=kpSnN8SZh2YtPF9xsR5TKfWWVJakG%2BFuAwPPNJVxUsg%3D&reserved=0)Pressekontakt:Fotos über www.ard-foto.deAgnes Toellner, ARD-Programmdirektion, Presse und InformationTel: 089/558944 876, E-Mail: agnes.toellner@ard.debibo Loebnau, Die Agentur Anke Lütkenhorst GmbHTel: 0221/952 9080, E-Mail: kontakt@dieagentur-gmbh.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5935921