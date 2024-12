Die Bayerische Datenschutzbehörde fordert nach einer langen Untersuchung Nachbesserungen beim Datenschutz von World. Doch das Unternehmen von Mitgründer Sam Altman will sich wehren - und in Europa weiter expandieren. Das Krypto- und ID-Projekt World (ehemals Worldcoin) muss beim Datenschutz weiter nachbessern. Die Bayerische Datenschutzbehörde (BayLDA) hat am Donnerstag nach einer umfangreichen Untersuchung Mängel bei der Umsetzung der europäischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...