ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 1100 dänischen Kronen auf "Neutral" belassen. Das Abnehmmittel Cagrisema hebe sich in der Studie kaum vom Konkurrenzprodukt Zepbound von Eli Lilly ab, schrieb Analyst Jo Walton am Freitag angesichts "massiv enttäuschender Daten". Sowohl der Konzern selbst als auch die Marktakteure hätten mit einer Gewichtsreduktion mit 25 Prozent deutlich mehr erwartet als die nun in der Gesamtgruppe aller Probanden gezeigten 20,4 Prozent. Walton sieht auch negative Signale für den Hoffnungsträger Amycretin mit einem vergleichbaren Ansatz. Der Fokus dürfte künftig weniger auf besserer Wirksamkeit als auf Verfügbarkeit, Verträglichkeit und Bequemlichkeit oraler Verabreichung liegen./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 20.12.2024 / 12:33 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.12.2024 / 12:33 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DK0062498333