(2. Absatz, 4. Satz: Rechnet man die Dritten Programme zusammen, ist RTL Viertplatzierter im Gesamtpublikum.)



MAINZ (dpa-AFX) - Das ZDF ist im Jahr 2024 erneut der quotenstärkste Fernsehsender in Deutschland gewesen. Mit einem Marktanteil von 15,4 Prozent lag das Zweite mit Stand 20. Dezember uneinholbar vorn und setzte sich im Gesamtpublikum ab drei Jahren zum dreizehnten Mal in Folge an die Spitze, wie der Sender bekanntgab. In dem von Sportereignissen wie Olympia, Handball-EM und Fußball-EM geprägten Jahr legten beide großen Öffentlich-Rechtlichen zu. Beim jüngeren Publikum zwischen 14 und 49 Jahren hatte allerdings ein weiteres Mal der Privatsender RTL die Nase vorn.

Die durchschnittliche Einschaltquote des ZDF-Hauptprogramms lag in diesem Jahr 0,8 Prozentpunkte über dem Vorjahreszeitraum. Auf Platz zwei landen die Dritten Programme, die zusammengerechnet auf 13,5 Prozent (minus 0,3) kommen. Dahinter liegt das Erste mit 13,0 Prozent (plus 1,1 Punkte). Viertplatzierter im Gesamtpublikum war RTL als stärkster Privatsender mit 8,1 Prozent (plus 0,2).

Danach folgen Sat.1 mit 4,5 Prozent (minus 0,1), Vox mit 4,3 Prozent (minus 0,4), Kabel eins mit 2,8 Prozent (minus 0,4), ZDFneo mit ebenfalls 2,8 Prozent (plus 0,2), ProSieben mit 2,7 Prozent (minus 0,3), und RTLzwei mit 2,2 Prozent (minus 0,2).

Betrachtet man die junge Zielgruppe der 14 bis 49 Jahre alten Zuschauerinnen und Zuschauer, verändert sich das Bild stark. Spitzenreiter RTL knackt trotz des Sport-Jahres als einziger Sender die Marke und ist zweistellig: 10,2 Prozent (plus 0,1 Punkte). Das Erste kommt auf 9,4 Prozent (plus 2,0 Punkte), dahinter liegt das ZDF mit 8,8 Prozent (plus 1,7). Es folgen ProSieben mit 6,8 Prozent (minus 1,0 Prozent), die Dritten Programme mit 6,2 Prozent (stabil), Sat.1 mit 6,1 Prozent (minus 0,3), Vox mit 5,9 Prozent (minus 0,9), Kabel eins mit 4,0 Prozent (minus 0,5), RTLzwei mit 3,8 Prozent (minus 0,2) und ZDFneo mit 2,0 (plus 0,1)./bok/DP/mis