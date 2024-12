Die Nasa hat spannende Aufnahmen aus dem All veröffentlicht, die euch in weihnachtliche Stimmung versetzen sollen. Denn in den Weiten des Weltraums gibt es Sternen-Cluster, die an einen Weihnachtsbaum und bunte Festtagsbeleuchtung erinnern. Wer noch einen Weihnachtsbaum sucht, sollte es mal im Weltall versuchen. Zumindest zeigt die Nasa mit beeindruckenden Bildern, dass es tatsächlich im All ein Sternen-Cluster gibt, das einem geschmückten Baum ähnelt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...