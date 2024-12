Magdeburg - Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) geht davon aus, dass der nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg Festgenommene islamfeindlich eingestellt war."Wir können nur gesichert sagen, dass der Täter offensichtlich islamophob war", sagte die Ministerin am Samstag in Magdeburg. Alles Weitere sei nun Gegenstand der Ermittlungen. Auch das Bundeskriminalamt (BKA) sei eingeschaltet und unterstütze die Ermittlungen vor Ort.Faeser sprach von einer Tat, "die uns in ganz Deutschland tief trifft". Über 500 Rettungskräfte seien im Einsatz gewesen. Jetzt gehe es darum, die Tatumstände restlos aufzuklären. "Da sind wir mit Hochdruck dran", so Faeser.