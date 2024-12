DJ PTA-News: Small- & MicroCap Investment: EUROCONSTRUCT sieht Trendwende in Europas Bauwirtschaft

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Frankfurt (pta/22.12.2024/10:00) - Am 2. und 3. Dezember 2024 fand in Mailand die 98. EUROCONSTRUCT Konferenz statt. Dort veröffentlichte EUROCONSTRUCT, ein Forschungsinstitut spezialisiert auf die europäische Bauwirtschaft, seine aktuellen Prognosen.

Moderate Erholung prognostiziert

Im halbjährlichen Rhythmus analysiert das internationale Experten-Netzwerk die Bauwirtschaft von insgesamt 19 europäischen Ländern und nimmt eine Aufteilung in zahlreiche Segmente vor. Außerdem erfolgt eine regionale Aufteilung in 15 westeuropäische Länder (EC-15) und vier osteuropäische Länder (EC-4). Diese Einteilung bietet Entscheidungsträgern, Investoren und Unternehmen eine klarere Sicht auf die Struktur und Dynamik der europäischen Bauwirtschaft.

Die EUROCONSTRUCT-Analysten wiesen darauf hin, dass der europäische Baumarkt derzeit eine "herausfordernde Phase" durchläuft. Als Belastungsfaktoren der Baubranche nannten sie den Ukraine-Krieg sowie hohe Immobilienpreise, Zinssätze und Baukosten. Ihre aktuellen Prognosen deuten jedoch auf einen Trendwechsel ab 2025 hin. In der Region EC-19 rechne man für 2024 zwar mit einem Rückgang der Bauvolumina auf 2.067 Mrd. Euro, für die beiden kommenden Jahre wird allerdings eine jährliche Wachstumsrate in Höhe von 0,6 Prozent (2025) bzw. 1,8 Prozent (2025) erwartet.

Besonders interessant: In sämtlichen Marktsegmenten fällt das Wachstum in Osteuropa (EC-4) deutlich stärker aus als in Westeuropa (EC-15). Im kommenden Jahr soll der osteuropäische Bausektor bspw. ein jährliches Gesamtwachstum von 3,5 Prozent verzeichnen, während in Westeuropa ein Mini-Plus von 0,4 Prozent prognostiziert wird. 2026 soll die Diskrepanz (+4,7 Prozent versus +1,6 Prozent) ähnlich hoch ausfallen. Besonders hohe Wachstumsraten werden im Neubau Infrastruktur (2025: +6,6 Prozent, 2026: +7,4 Prozent) sowie Modernisierung Wohnungsbau (2025: +5,0 Prozent, 2026: +4,0 Prozent) erwartet.

Player mit starker Osteuropa-Position

Einem osteuropäischen Land traut EUROCONSTRUCT mit Blick auf dessen Bauausgaben in den kommenden Jahren ein besonders hohes Wachstumspotenzial zu - Polen. Der österreichische Baukonzern PORR Group (ISIN: AT0000609607) ist dort besonders stark positioniert. In den vergangenen neun Monaten repräsentierte dieser Markt einen Anteil von 14,9 Prozent an der gesamten Produktionsleistung des Unternehmens in Höhe von 5,020 Mrd. Euro, während die CEE-Region (Tschechien, Rumänien und Slowakei) auf eine Quote von 13,5 Prozent kam. Übertroffen wurden diese Segmente lediglich durch Österreich (45,3 Prozent). Deutschland (23,1 Prozent) landete innerhalb dieses Länder-Rankings an zweiter Stelle.

Übrigens: Den stärksten Zuwachs des Auftragseingangs erzielte die PORR im Segment PL. Dieser hat sich nämlich gegenüber der vergleichbaren Vorjahresperiode von 563 Mio. auf 869 Mio. (+54,3 Prozent) erhöht. Mit Blick auf den polnischen Markt steht der Bahnbetreibergesellschaft PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK) eine Investitionssumme von rund 46 Mrd. Euro zur Verfügung, u.a. um eine effiziente Anbindung zum geplanten zentralen Flughafen zu gewährleisten. Außerdem dürften sich im Bereich Datencenter ebenfalls umfangreiche Projekte ergeben. Laut Analystenschätzungen sei hier bis 2032 mit einer Verdreifachung des Marktes zu rechnen.

----------

Möchten Sie regelmäßig zur Porr AG oder zu Nebenwerten informiert werden? Dann lassen Sie sich auf unseren Verteiler eintrage. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter e.reuter@dr-reuter.eu mit dem Stichwort "Nebenwerte" oder "PORR".

PORR ISIN: AT0000609607 WKN: 850185

Links: https://www.euroconstruct.org/news/98th-euroconstruct-conference-press-release/ https://porr-group.com/fileadmin/s_porr-group/IR/Konzernberichte/2024/PORR_Q3_2024_de_FINAL_sec.pdf

Disclaimer/Risikohinweis Interessenkonflikte: Mit PORR AG existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von PORR AG. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von PORR AG können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken von PORR AG können auf der Seite: www.porr.de entnommen werden.

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung PORR AG vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen des Autors wider und basieren auf Informationen, die dem Autor zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die der Autor für vernünftig hält, kann den Lesern nicht versichert werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Dr. Reuter Investor Relations ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen Small- & MicroCap Investment via Dr. Reuter Investor Relations Dr. Eva Reuter Friedrich Ebert Anlage 35-37 60327 Frankfurt +49 (0) 69 1532 5857 www.dr-reuter.eu ( http://www.dr-reuter.eu/ ) www.small-microcap.eu ( http://www.small-microcap.eu/ )

Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu

(Ende)

Aussender: Small- & MicroCap Investment Adresse: Friedrich-Ebert-Anlage 35, 60327 Frankfurt Land: Deutschland Ansprechpartner: Eva-Maria Reuter Tel.: +49 251 9801560 E-Mail: e.reuter@dr-reuter.eu Website: www.dr-reuter.eu

ISIN(s): - (Sonstige) Börsen: -

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

December 22, 2024 04:00 ET (09:00 GMT)