News von Trading-Treff.de Was war das wieder für eine Woche?! Zwar überraschte die FED mit ihrer Zinsentscheidung am Mittwoch nicht. Die Aussichten wurden aber angepasst, was die Märkte heftig unter Druck brachte. Am Freitag startete eine Erholung, aber trotzdem bleibt die Woche tiefrot. Der S&P500 verliert -1.99%. Nasdaq100 und vor allem kleinere Werte trifft es noch härter. Mein Depot verliert -14.243,77 EUR. Verlust von -14.243,77 EUR im Portfolio ...

