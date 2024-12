Ein Forschungsteam des Instituts für Molekular- und Zellbiologie der Pflanzen (IBMCP) an der Technischen Universität Valencia, in Spanien, hat mithilfe biotechnologischer Verfahren und Behandlungen mit hoher Lichtintensität eine goldene Salatsorte entwickelt, die das Gemüse laut Angaben des Forscherteams in ein wahres Vitaminkraftpaket verwandelt. Foto...

Den vollständigen Artikel lesen ...