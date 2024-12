Zürich - Der Franken tendiert zum Start in die Weihnachtswoche etwas leichter. So kostet die europäische Gemeinschaftswährung am frühen Morgen 0,9329 Franken. Am Freitagabend wurde der Euro noch zu 0,9313 Franken gehandelt. Auch gegenüber dem US-Dollar notiert der Schweizer Franken mit 0,8937 etwas tiefer als vor dem Wochenende (0,8918). Die europäische Gemeinschaftswährung hat sich gegenüber dem US-Dollar in dieser Zeit kaum bewegt, wie das Kursniveau ...

