NEW YORK (dpa-AFX) - Nach der Erholung am Freitagabend ist der Kurs des Euro am Montag wieder etwas zurückgefallen. Die europäische Gemeinschaftswährung fiel zuletzt um 0,16 Prozent auf 1,0412 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuletzt am Freitag auf 1,0390 (Donnerstag: 1,0395) Dollar festgesetzt.

Insgesamt steht der Devisenmarkt weiterhin unter dem Zinsausblick, den die US-Notenbank Fed vergangenen Mittwoch gegeben hatte. Da hatte sie für 2025 weniger Zinssenkungen in Aussicht gestellt, als die meisten Finanzmarktakteure erwartet hatte. Der Dollar hatte daraufhin deutlich zugelegt, der Euro war gefallen.

Am Freitag sorgten dann positiv aufgenommene Inflationssignale aus den USA für etwas Entspannung. So war der PCE-Deflator der persönlichen Konsumausgaben, eine Kennzahl zur Preisentwicklung, im November weniger stark gestiegen als erwartet. Der Effekt am Devisenmarkt ist mittlerweile aber wieder weitgehend verpufft./mis/jsl/men