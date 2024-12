Der Rüstungsbereich gehörte im Börsenjahr 2024 sicherlich zu den spannendsten Sektoren. Obgleich man konstatieren muss, dass die Kursentwicklung der Rüstungsaktien nicht geradlinig verlief und Rheinmetall, Hensoldt und nicht zuletzt Renk so manche Korrekturphase zu überstehen hatten. Während wir den deutschen Branchenführer bereits gestern unter die Lupe nahmen, rücken wir an dieser Stelle Hensoldt und Renk in den Fokus.Hensoldt - Aktie zum ...

Den vollständigen Artikel lesen ...