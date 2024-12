Zürich - Der Euro hat am Montag im Verlauf des Vormittags gegenüber dem Franken und dem US-Dollar leicht an Boden verloren. So nähert sich das Euro/Franken-Paar mit Kursen von 0,9311 langsam wieder der 93 Rappen-Marke an. Vergangene Woche hatte das Paar bei 0,9423 noch den höchsten Stand seit vier Wochen markiert. Noch etwas deutlicher ist der Euro derweil gegenüber dem US-Dollar zurückgekommen, was auch an einer leichten Aufwertung des Greenbacks ...

