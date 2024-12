Am 24. Dezember 2024 soll die Nasa-Sonde Parker Solar Probe der Sonne so nah kommen, wie noch kein von Menschen gemachtes Objekt. Forscher:innen sprechen von der "ersten Berührung eines Sterns durch den Menschen". Seit August 2018 ist die Nasa-Raumsonde Parker Solar Probe unterwegs, um die Sonne zu erkunden. Insgesamt 24 Mal soll sie bis zum Jahr 2025 direkt an der Sonne vorbeifliegen -Â bei jedem Vorbeiflug ein Stück näher. Der Sonne so nah wie ...

