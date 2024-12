Berlin - Eine Mehrheit der Deutschen tätigt an Heiligabend Videoanrufe. In einer am Montag veröffentlichten Umfrage des IT-Branchenverbandes Bitkom gaben 58 Prozent der Befragten an, an Heiligabend Videotelefonie zu nutzen, um mit der Familie oder Freunden zu sprechen.Zudem verschicken 62 Prozent der Deutschen, die Heiligabend feiern, ihre Weihnachtsgrüße über soziale Netzwerke oder per Messenger, anstatt analoge Karten zu versenden. Dieser Anteil ist über einen Großteil der Altersgruppen nahezu gleich hoch - nur Senioren ab 65 Jahren sind dabei etwas zurückhaltender, hier bevorzugen nur 37 Prozent digitale Grüße gegenüber denen auf Papier.Was hingegen in der Weihnachtszeit noch keine allzu große Rolle spielt, ist Künstliche Intelligenz: Nur drei Prozent erstellen mithilfe von KI etwa Gedichte, Videos oder Lieder, um diese im Rahmen der Feierlichkeiten vorzuspielen oder zu verschicken.Für die Erhebung befragte Bitkom Research von der 43. bis zur 46. Kalenderwoche telefonisch 1.004 Personen in Deutschland ab 16 Jahren befragt, darunter 931 Personen, die Heiligabend feiern.