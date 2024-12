DJ PTA-News: Edel SE & Co. KGaA: Edel SE & Co. KGaA kündigt Einbeziehung der Aktien der Gesellschaft in das Segment Scale der Frankfurter Wertpapierbörse

Hamburg (pta/23.12.2024/13:18) - Edel SE & Co. KGaA kündigt Einbeziehung der Aktien der Gesellschaft in das Segment Scale der Frankfurter Wertpapierbörse

Die Geschäftsführung der Hamburger Edel SE & Co. KGaA (die "Gesellschaft") (ISIN: DE0005649503 | WKN: 564950) hat heute bei der Deutsche Börse AG die Einbeziehung der Aktien der Gesellschaft in das Segment Scale der Frankfurter Wertpapierbörse gekündigt. Mit Ablauf der dreimonatigen Kündigungsfrist gemäß § 27 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Deutsche Börse AG für den Freiverkehr und damit spätestens zum 23.März 2025 endet die Einbeziehung der Aktien der Gesellschaft in das Segment Scale.

"Mit dem Wechsel vom Scale Segment ins Basic Board wollen wir unterstreichen, dass wir ein langfristig orientierter und operativ ausgerichteter Dividendenwert sind. Darüber hinaus sehen wir uns vor allem als ein mittelständisches Familienunternehmen." erklärt Dr. Jonas Haentjes, geschäftsführender Direktor der persönlich haftenden Gesellschafterin Edel Management SE.

Die Einbeziehung der Aktien der Gesellschaft in den Freiverkehr wird an der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Basic Board fortgeführt.

