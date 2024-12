Wien (www.fondscheck.de) - Am 29. und 30. Januar werden sich auf dem "FONDS professionell" KONGRESS wieder namhafte Aussteller präsentieren; die Redaktion hat die teilnehmenden Asset Manager und weitere Häuser nach ihren Plänen für das neue Jahr befragt, so die Experten von "FONDS professionell".Das Jahr 2025 stehe, gehe es nach dem chinesischen Horoskop, im Zeichen der Schlange, die unter anderem Weisheit und Schönheit symbolisiere. Es sei demnach auch das Jahr der Forscher und Denker. Und so verspreche 2025 für Fondsprofis einmal mehr spannende Themen und Produktneuerungen bereitzuhalten: Zahlreiche neue ELTIFs sollten für Privatanleger an den Start gehen, einige Fondshäuser sähen gute Einstiegschancen bei Nebenwerten und das Thema künstliche Intelligenz liege voll im Trend. ...

