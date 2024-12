EQS-News: Adler Group S.A. / Schlagwort(e): Verkauf

Adler Group S.A. gibt den Abschluss einer Vereinbarung zum Verkauf ihres Portfolios in Nordrhein-Westfalen bekannt



Adler Group S.A. gibt den Abschluss einer Vereinbarung zum Verkauf ihres Portfolios in Nordrhein-Westfalen bekannt Adler Group gibt bekannt, eine Vereinbarung über den Verkauf ihres Nordrhein-Westfalen Portfolios mit 6.788 Einheiten im Rahmen eines Share Deals zu einem Wert von 422,5 Mio. EUR an Orange Capital Partners und OneIM unterzeichnet zu haben

Nach Rückzahlung der besicherten Finanzierung und Transaktionskosten könnte der Verkauf nach Abschluss zu einem Nettoerlös von bis zu 215 Mio. EUR führen

Nach der Transaktion, deren erstes Closing für den 31. Januar 2025 erwartet ist, wird sich das verbleibende Mietportfolio der Adler-Gruppe mit ca. 18.000 Einheiten fast vollständig auf Berlin konzentrieren Luxemburg, 23. Dezember 2024 - Die Adler Group S.A. ("Adler Group") gibt bekannt, dass sie eine Vereinbarung über den Verkauf von 89,9 % ihrer Anteile an den Tochtergesellschaften des in Nordrhein-Westfalen basierten "Cosmopolitan-Portfolios" an Orange Capital Partners ("OCP") und One Investment Management ("OneIM"), eine weltweit tätige Alternative Investment Management-Firma, abgeschlossen hat und sich eine Put Option gesichert hat, die verbleibenden 10,1 % zu gegebener Zeit zu verkaufen. Die Vereinbarung steht noch unter dem Vorbehalt der Erfüllung bestimmter Abschlussbedingungen, die bis zum 31. Januar 2025 erfüllt sein dürften. Nach Abschluss der Transaktion, die eine Gesamtbewertung von 422,5 Mio. EUR für 100 % des Immobilienwertes und eine Kompensation für latente Steuerverbindlichkeiten umfasst, könnten nach der Rückzahlung der besicherten Finanzierung und der Transaktionskosten bis zu 215 Mio. Euro an Nettoerlösen erzielt werden. Das Cosmopolitan-Portfolio umfasst 6.788 Mieteinheiten und weist einen Vermietungsstand von 97,4 % bei einer Durchschnittsmiete von 6,30 EUR/qm/Monat auf. Die Objekte befinden sich hauptsächlich in Duisburg, Düsseldorf, Essen, Oberhausen und Dortmund. Die Transaktion wird im Rahmen eines Share Deals durchgeführt, bei dem die Tranche von 89,9 % der Anteile voraussichtlich am 31. Januar 2025 abgeschlossen wird. Darüber hinaus haben die Parteien eine Put-Option vereinbart, die es Adler ermöglicht, ihren verbleibenden Anteil von 10,1 % zu gegebener Zeit an OCP und OneIM zu verkaufen. Dr. Karl Reinitzhuber, Mitglied des Verwaltungsrats und CEO der Adler Group, sagte: "Wir freuen uns, in dieser Transaktion als verlässlicher Partner zu einem erfolgreichen Abschluss gekommen zu sein und danken allen involvierten Parteien. Wir haben einen weiteren Meilenstein in unserer Portfolio-Optimierung erreicht. Nach dieser Transaktion liegt unser Mietportfolio nahezu vollständig im Großraum Berlin, einem attraktiven Markt mit signifikantem Potenzial. Diesen Bestand werden wir künftig konsequent weiterentwickeln." Stefan Brendgen, Vorsitzender des Verwaltungsrats der Adler Group, sagte: "Die zweite große Transaktion innerhalb weniger Wochen zeigt, dass wir mit Hilfe unserer wiedergewonnenen Stabilität unsere Strategie zielführend umsetzen können." Kontakt Investor Relations:

