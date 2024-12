NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu Weihnachten:

"Wer sich zurzeit mit dem sogenannten Heiligen Land beschäftigt, läuft Gefahr, in eine bestimmte Ecke gestellt zu werden, aus der es schwer ist, ohne Blessuren herauszukommen. Und das besonders zur Weihnachtszeit, in der das Wort Friede mehr als sonst Konjunktur hat. So wird in diesem Jahr erstmals ein Friedenslicht, das stets von einem Kind an der Geburtsstätte Jesu in Bethlehem entzündet wird, wegen der Gefahrenlage nicht auf die Reise nach Europa und in die Welt geschickt."